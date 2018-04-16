Названы самые бюджетные пляжные курорты Европы

Альгарве, Португалия – один из наиболее доступных пляжных курортов Европы

12-й ежегодный Holiday Costs Barometer (Барометр цен на отдых), выпускаемый компанией Post Office Travel Money, представил рейтинг самых дешевых пляжных курортов Европы в 2018 году.

Как передает Business Insider, для составления списка учитывались такие девять показателей, как стоимость чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.

Несмотря на то, что рейтинг не принимает в расчет стоимость перелета и проживания, все же он дает отличное представление о стоимости вещей, в которых туристы на пляжном отдыхе нуждаются чаще всего.

В тройку самых доступных пляжных курортов Европы вошли Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии.

Полный список самых дешевых мест Европы для пляжного отдыха выглядит так:

1. Солнечный берег, Болгария – $61,95 за девять вышеупомянутых позиций

Допис, поширений Maria (@mashepik) 15 Вер 2017 р. о 11:58 PDT

2. Мармарис, Турция – $81,11

Допис, поширений Marmaris Trip (@marmaris.trip) 5 Кві 2018 р. о 10:09 PDT

3. Альгарве, Португалия – $97,31

Допис, поширений Linda Eaton (@havetotravel) 13 Кві 2018 р. о 1:01 PDT

4. Коста-дель-Соль, Испания – $102,03

Допис, поширений Lucas Panvier Servais (@lucaspanvier) 16 Кві 2018 р. о 2:47 PDT

5. Крит, Греция – $116,01

Допис, поширений ????????Sara Kiserud (@skiserud) 21 Чер 2016 р. о 2:53 PDT

6. Коста-Бланка, Испания – $119,19

7. Пафос, Кипр – $126,19

8. Корфу, Греция – $130,09

9. Задар, Хорватия – $139,93

10. Слима, Мальта – $140,60

11. Халкидики, Греция – $143,09

Допис, поширений James Villa Holidays (@jamesvillas) 14 Кві 2018 р. о 1:30 PDT

12. Побережье Лиссабона, Португалия – $144,35

13. Пореч, Хорватия – $151,57

14. Майорка, Испания – $154,62

15. Ницца, Франция – $162,44

16. Лимассол, Кипр – $166,43

17. Ибица, Испания – $168,14

18. Сорренто, Италия – $174,90

Допис, поширений Photography by Gemma (@photos_by_gemma) 15 Кві 2018 р. о 1:30 PDT

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