Названы самые бюджетные пляжные курорты Европы

12-й ежегодный Holiday Costs Barometer (Барометр цен на отдых), выпускаемый компанией Post Office Travel Money, представил рейтинг самых дешевых пляжных курортов Европы в 2018 году.
Как передает Business Insider, для составления списка учитывались такие девять показателей, как стоимость чашки кофе, бутылки местного пива, стакана кока-колы, бокала вина, бутылки воды, солнцезащитного крема, средства защиты от насекомых, обеда из двух блюд на двоих и ужина из трех блюд с бутылкой домашнего вина.
Несмотря на то, что рейтинг не принимает в расчет стоимость перелета и проживания, все же он дает отличное представление о стоимости вещей, в которых туристы на пляжном отдыхе нуждаются чаще всего.
В тройку самых доступных пляжных курортов Европы вошли Солнечный берег в Болгарии, Мармарис в Турции и Альгарве в Португалии.
Полный список самых дешевых мест Европы для пляжного отдыха выглядит так:
1. Солнечный берег, Болгария – $61,95 за девять вышеупомянутых позиций
2. Мармарис, Турция – $81,11
3. Альгарве, Португалия – $97,31
4. Коста-дель-Соль, Испания – $102,03
5. Крит, Греция – $116,01
6. Коста-Бланка, Испания – $119,19
7. Пафос, Кипр – $126,19
8. Корфу, Греция – $130,09
9. Задар, Хорватия – $139,93
10. Слима, Мальта – $140,60
11. Халкидики, Греция – $143,09
12. Побережье Лиссабона, Португалия – $144,35
13. Пореч, Хорватия – $151,57
14. Майорка, Испания – $154,62
15. Ницца, Франция – $162,44
16. Лимассол, Кипр – $166,43
17. Ибица, Испания – $168,14
18. Сорренто, Италия – $174,90
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