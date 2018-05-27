Названы лучшие железнодорожные операторы Европы

Сравнительный доклад, подготовленный для онлайн-сервиса по бронированию поездов Loco2, выявил лучшие из европейских железнодорожных компаний, предлагающих своим пассажирам высокоскоростные поезда дальнего следования с поездками не менее 400 км.

Согласно докладу, лучшее общее обслуживание предлагают Национальные железные дороги Швейцарии, пишет The Guardian.

В ходе оценки шестнадцать железнодорожных компаний, включая Швейцарские железные дороги, Deutsche Bahn, Eurostar и Virgin Trains, попросили ответить на опрос, в котором подробно описаны возможности и удобства, которые они предоставляют для пассажиров.

Швейцарские федеральные железные дороги заняли первое место по условиям перевозки семей, а также по кидс-френдли зонам и возможности перевозки транспорта. В то время Deutsche Bahn, который занял второе место, предлагает услуги опытных бебиситтеров.

Швейцарский оператор вместе с испанской государственной железнодорожной компанией Renfe предложил лучший сервис для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, обеспечивая «опытную» и «тщательно скоординированную» помощь пассажирам с особыми потребностями.

Компания Eurostar, которая бесплатно улучшает класс вагона для пассажиров на инвалидных колясках, заняла третье место.

В докладе отметили Deutsch Bahn за четкую политику в области устойчивого развития, от ответственного подхода к подбору питания до использования зеленой энергии для своих электропоездов. Пассажиры Deutsch Bahn также получают скидку на горячие напитки, если предоставляют собственную чашку.

Deutsche Bahn и Austrian Railways были названы лучшими для туристов, не требуя резервирования мест, пассажирского сбора и предлагая бесплатный Wi-Fi и много места для больших рюкзаков.

В конечном итоге, Швейцарские федеральные железные дороги вышли на первое место, заняв первое места в четырех категориях: для семей, людей с инвалидностью, велосипедистов и трансфера для зимних видов спорта. Далее следует немецкий железнодорожный оператор Duetsche Bahn и Австрийские железные дороги.

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