Черные пляжи Исландии и скалы Таиланда. Названы лучшие пляжи мира в 2018 году

Сайт о путешествиях FlightNetwork составил список из 50 лучших пляжей мира в 2018 году. Для этого он изучил мнения более чем 1200 тревел-журналистов, редакторов, блогеров и агентств.
В своем рейтинге сайт оценивал пляжи по первозданности красоты, отдаленности и качеству песка и воды.
Лучшим пляжем мира назван пляж Навагио, расположенный на греческом острове Закинф, который известен как Пляж кораблекрушений.
Второе место занял Уайтхейвен-Бич на острове Уитсандей в Австралии, а замыкает тройку лидеров пляж Эль-Нидо на Филиппинах.
Топ-10 лучших пляжей мира в 2018 году:
1. Навагио, Греция
2. Уайтхейвен-Бич, Австралия
3. Эль-Нидо, Филиппины
4. Прайя до Санчо, Бразилия
5. Пляж Тулум, Мексика
6. Грейс-Бей, остров Теркс и Кайкос
7. Севен-Майл-Бич, Каймановы острова
8. Ансе Сурс д'Аржан, Сейшелы
9. Майя Бич, Таиланд
10. Пляж Варадеро, Куба
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