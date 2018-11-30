Черные пляжи Исландии и скалы Таиланда. Названы лучшие пляжи мира в 2018 году

Сайт о путешествиях FlightNetwork составил список из 50 лучших пляжей мира в 2018 году. Для этого он изучил мнения более чем 1200 тревел-журналистов, редакторов, блогеров и агентств.

В своем рейтинге сайт оценивал пляжи по первозданности красоты, отдаленности и качеству песка и воды.

Лучшим пляжем мира назван пляж Навагио, расположенный на греческом острове Закинф, который известен как Пляж кораблекрушений.

Пляж Навагио. Фото: flightnetwork.com

Второе место занял Уайтхейвен-Бич на острове Уитсандей в Австралии, а замыкает тройку лидеров пляж Эль-Нидо на Филиппинах.

Топ-10 лучших пляжей мира в 2018 году:

1. Навагио, Греция

2. Уайтхейвен-Бич, Австралия

Уайтхейвен-Бич. Фото: flightnetwork.com

3. Эль-Нидо, Филиппины

4. Прайя до Санчо, Бразилия

5. Пляж Тулум, Мексика

Тулум. Фото: flightnetwork.com

6. Грейс-Бей, остров Теркс и Кайкос

7. Севен-Майл-Бич, Каймановы острова

8. Ансе Сурс д'Аржан, Сейшелы

9. Майя Бич, Таиланд

Майя Бич. Фото: flightnetwork.com

10. Пляж Варадеро, Куба

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram