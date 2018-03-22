Культурный туризм — путешествие по музеям Австрии

«Быть не туристом, а исследователем сокровищниц культуры. Получать максимальные впечатления и знания, видеть то, что скрыто в произведениях искусства и архитектуры — в этом смысл наших образовательных путешествий». Культурный Проект.

От туриста — к эксперту музейных коллекций, Культурный Проект решил переписать историю обычных туров по городам и предложить нечто интересней. Весной 2018 стартует сезон культурных путешествий, где вместо привычных экскурсий по странам, можно получить интенсив по истории искусства. А вместо слайдов покажут настоящие экспонаты из галерей и архитектурные шедевры.

Уже 6-12 мая состоится путешествие по музеям Австрии в сопровождении одного из лучших искусствоведов страны Натальи Романовой.

Все внимание тура приковано к Вене, которая в этом году празднует 100-летний юбилей художественного объединения Сецессиона. В свое время в нем состояли Густав Климт, Оскар Кокошка, Отто Вагнер, Эгон Шиле. И столица Австрии готовит выставки, которые вряд ли удастся увидеть еще раз. Культурный Проект предлагает удвоить впечатления от экспозиций и визитов в галереи и получить исчерпывающий комментарий искусствоведа об истории города, стилях художников, их биографий, особенностях периода и уникальных деталях, которые обычно пропускают туристы.

Столица Австрии готовит выставки, которые вряд ли удастся увидеть еще раз

Программа путешествия обещает контрасты. Вену с ее имперской архитектурой, дворцами и роскошными коллекциями произведений искусства решили разбавить экспрессией деревни Хундертвассера, экскурсиями по историческим центрам Граца и Будапешта, заповеднику Долины Вахау.

Организаторы предлагают вместо утомительных забегов по галереям, практически изысканную дегустацию выбранных произведений, сливки коллекций, в которых не разобраться без экспертного проводника. Если вы хотите провести майские праздники, изучая золотые картины Климта, стоит поторопиться, так как места в группе резервируют только до конца марта.

Сезон культурного туризма на этом не заканчивается, а только начинается, и летом, 25 июня — 1 июля, Культурный Проект* приглашает открыть для себя Германию с ее сокровищами Трои, шедеврами гениев Возрождения и эпатажным современным искусством.

А 13 – 19 октября отправиться в город каналов и дворцов — Венецию и провести неделю, изучая сокровища итальянской культуры.

Даты тура по Австрии: 6 – 12 мая. Для брони места в туре необходимо сделать предоплату максимум до 31 марта.

Маршрут: Эгерсалок – Шопрон – Вена – Долина Вахау – Грац – Бад Блюмау – Будапешт

Детальная програма на сайте https://culturalproject.org/muzeyi-avstriyi/

Справочно:

Уже 9 лет Культурный Проект предлагает слушателям увидеть мир через историю

гуманитарных знаний и искусства. Не только музейного, но и искусства мышления. Обучение

в Культурном Проекте - это доступ к уникальным системным курсам и лучшим

преподавателям, которые вдохновляют сердца и перезагружают интеллект.

Сайт организации: https://culturalproject.org/