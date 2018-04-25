Куда в Киеве выбраться на природу: лучшие места для пикника и активного отдыха

Впереди выходные и майские праздники, а значит многие из нас захотят покинуть шумный и суетливый город и выехать на природу.

Если отправиться в горы или на море возможности нет, то место для отдыха на свежем воздухе можно найти и в Киеве. НВ STYLE предлагает вашему вниманию подборку лучших мест Киева для активного отдыха на природе: собирайте корзину для пикника, доставайте мяч, бадминтон, фрисби, зовите друзей и вперед!

Лучшие места Киева для отдыха на природе

Парк Дружбы народов

Большая зеленая зона между левым и правым берегом Днепра в урочище Черторой. Парк Дружбы народов считается одним из самых популярных мест Киева для отдыха, где можно жарить шашлыки, лежать на пляже и купаться, арендовать лодку или катамаран, устраивать командные конкурсы на природе и так далее.

Парк подходит как для уютных дружеских посиделок в беседках, так и для активного времяпровождения: катания на велосипедах, вейкбордах, байдарках, прыжков на батуте. Место оборудовано парковкой и медпунктом. До парка легко добраться от метро Петровка или со стороны Троещины.

Лесопарк Виноградарь

Еще одна благоустроенная зона отдыха в Киеве. Здесь, в сосновом лесу на территории жилого массива Виноградарь, есть оборудованные места для пикника, каждый желающий может арендовать беседку с мангалом. Недалеко от беседок расположена игровая зона для детей. Помимо деревянных качелей, горок и песочницы, детям здесь предложат попрыгать на батуте или покататься на пони. Также на территории лесопарка находится живописное озеро Синее.

Голосеевский лес

Голосеевский лес – прекрасное место для отдыха на природе в Киеве. Являясь частью Голосеевского национального природного парка, Голосеевский лес удивляет жителей столицы своими озерами и прудами, пересекающимися тропинками, столетними дубами, крутыми оврагами и чистым воздухом.

Возле озер Дидоровка и Спортивное, которые находятся в лесу, есть места для шашлыков, здесь можно арендовать беседку с мангалом и наслаждаться душевным отдыхом и единением с природой. Также в лесу есть кафе, рестораны и детские площадки, здесь предлагают платную спортивно-любительскую рыбалку, прокат катамаранов и лодок.

© zametkin.kiev.ua

Парк Победа

Возле метро Дарница расположился парк Победа. Отдых в этом парке – удовольствие и для детей, и для молодежи, и для взрослых. Здесь полно разнообразных развлечений, в частности, колесо обозрения с чудесными панорамами левого берега Киева, веревочных парк, батуты, карусели, тир, спортивная площадка, точки с вкусной едой и многое другое.

В парке Победа обустроены длинные аллеи, уютные скамейки, декоративное озеро с мостиком, а также беседки с мангалами. Отдыхать в этом парке приятно и комфортно, прекрасный уголок природы в чертах города.

Пуща-Водица

Говоря об отдыхе на природе в Киеве, нельзя не сказать о Пуще-Водице – лесопарке на северно-западной части города. Здесь расположено много озер и песчаных пляжей, кафе и магазинов, станций проката лодок и катамаранов. Здесь можно насладиться природой, искупаться, покататься на велосипедах.

Также здесь есть оборудованные места для пикника – деревянные беседки со столам, лавками и мангалами. В Пуще-водице можно отдохнуть как с компанией друзей, так и в кругу семьи. Здесь можно устраивать активные игры на природе, соревнования и конкурсы.

© zametkin.kiev.ua

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