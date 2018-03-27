Куда поехать на Пасху: шесть уникальных храмов Украины

Самый большой христианский праздник Пасху принято отмечать в кругу семьи или отправляться в пасхальное путешествие по святым местам.

Следуя христианским духовным традициям, в дни приближающегося праздника можно отправиться в одну из украинских Лавр или посетить известные монастыри. В преддверии Пасхи 2018 НВ представляет вниманию читателей несколько уникальных храмов Украины, которые славятся не только своей красотой, но и историей.

Манявский монастырь

Монастырь Манявский скит в селе Манява Ивано-Франковской области, основанный в 1611 году, пользуется большой популярностью среди паломников и путешественников, несмотря на то, что находится в значительном отдалении от популярных туристических маршрутов. Архитектурный монастырский комплекс зданий представляет ансамбль каменных и деревянных сооружений, огороженных высокой каменной стеной с башнями и бойницами. Между склонами гор, покрытых вечнозеленой пихтой, с трех сторон территория монастыря омывается речными водами.

За время своего существования монастырь пережил и разгром, и реставрацию, и закрытие. На данный момент на территории скита находится Крестовоздвиженский монастырь, а выше, в 7 километрах от него, расположен один из красивейших карпатских водопадов - Манявский водопад.

Православный монастырь в селе Манява, фото Flickr



Свято-Успенская Почаевская Лавра

Почаевская Лавра располагается на высоком холме, возвышающемся над городом Почаев более чем на 75 метров. Главной реликвией Свято-Успенской Почаевской Лавры является чудотворная икона Божьей Матери, подаренная монастырю в 1597 году его основательницей Анной Гойской. Легенда гласит, что свыше полутысячи лет тому назад, когда гора была совершенно необитаема, пришли и поселились в небольшой пещере два инока, которые стали свидетелями явления Богоматери. Однажды после обычной молитвы они увидели Богоматерь, окруженную пламенем и стоящую на камне. По легенде, на камне, где стояла Богоматерь, остался отпечаток ее правой стопы.

Почаевская Лавра, фото Flickr



Густынский Свято-Троицкий монастырь

Густынский монастырь, основанный в 1600 году, находится в небольшом селе Густыня Прилукского района Черниговской области, приблизительно в 150 км от Киева. Его основателем стал иеросхимонах Иоасаф. На протяжении последних 300 лет монастырь то упразднялся, то вновь открывался, но в 1993 году состоялась первая Божественная Литургия и был освящен престол в Воскресенском храме.

Сейчас в монастыре пребывает Густынская чудотворная икона Божьей Матери и мощевик с частицами мощей святителей Феодосия Черниговского, Иоасафа Белгородского, Димитрия Ростовского, преподобных Лаврентия Черниговского, Кукши Одесского и великомученицы Варвары.

Густынский монастырь находится в небольшом селе Густыня Черниговской области, фото Flickr



Киево-Печерская лавра

Святая Успенская Киево-Печерская лавра, основанная в 1051 году преподобным Антонием Печерским, является объектом мирового культурного наследия под охраной ЮНЕСКО. Главная реликвия - мощи лаврских подвижников, живших в период с XI по XV вв, которые хранятся в Ближних и Дальних пещерах, открытых для посещения. Великая лаврская колокольня высотой 96,5 м - самая высокая точка Киева, а древнейшим каменным сооружением Лавры является Успенский собор, более 60 лет пролежавший в руинах.

Святая Успенская Киево-Печерская лавра, фото Flickr



Свято-Успенский собор

Главный храм на территории Полтавской крепости, Свято-Успенский собор, строительство которого продолжалось с 1748 по 1770 год, расположен в областном центре города Полтава. Изначально полтавский собор, документально упомянутый в 1695 году, впрочем, как и многие другие храмы того времени, был деревянным с небольшой двухъярусной колокольней.

В 1748 году было принято решение о строительстве каменного собора, однако в связи с недостаточным финансированием и организационными проблемами, строился храм почти двадцать лет, в то время как богослужения продолжались в прежнем, – деревянном соборе. Современный Свято-Успенский собор на Ивановой горе, возведенный в 2005 году, являет собой двухэтажный храм, выполненный в стиле украинского барокко, с золочеными куполами.

Свято-Успенский собор, фото Flickr



Михайловский Златоверхий монастырь

Михайловский Златоверхий монастырь, или, как его называют иначе Михайловский собор, посвящен архангелу Михаилу, который считается защитником и покровителем Киева. Непреходящую славу древнейшему собору Украины принесли его мозаики и фрески, которые, по мнению искусствоведов, открыли новый тип в эволюции живописи Древней Руси. Первый камень в строительство Михайловского Златоверхого монастыря был заложен еще в 1108-м году.

Большую славу Михайловскому монастырю принесли мощи великомученицы Варвары, жены князя Святополка, которые больше, чем восемь веков покоились в стенах храма. В 1930-х годах Михайловский собор был разобран и взорван. Перед этим наиболее ценные произведения искусства, в частности, фрески, были демонтированы и переданы в музеи Киева. В 1999 году собор был отстроен заново, а с весны 2000 года была открыта для посещения его центральная часть.

Михайловский собор, фото Flickr



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