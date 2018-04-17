Кофешопы и веганские закусочные. Определены самые хипстерские города мира

Британская компания MoveHub обнародовала рейтинг самых хипстерских городов мира.
В ходе исследования 446 городов в разных странах мира оценивали по таким критериям, как наличие в городе веганских закусочных, кофешопов, тату-студий, винтажных бутиков и музыкальных магазинов.
В результате был сформирован Международный индекс хипстеров (The International Hipster Index) и сопровождающий его рейтинг, пишет Business Insider. Стоит отметить, что города с населением менее 150000 человек не были включены в исследование.
Первую строчку рейтинга и звание самого хипстерского города в мире получил приморский курортный город Брайтон в Англии. В отчете MoveHub сообщается, что небольшой южный провинциальный город является Меккой для хипстеров со всего мира преимущественно благодаря наличию большого количества кофешопов, а также веганских кафе с высоким уровнем качества еды и обслуживания.
Рейтинг топ-10 самых хипстерских городов мира по версии MoveHub выглядит следующим образом:
- Брайтон, Англия
- Портленд, Орегон, США
- Солт-Лейк-Сити, Юта, США
- Сиэтл, Вашингтон, США
- Лиссабон, Португалия
- Форт-Лодердейл, Флорида, США
- Майами, Флорида, США
- Орландо, Флорида, США
- Хельсинки, Финляндия
- Спокан, Вашингтон, США
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