Кофешопы и веганские закусочные. Определены самые хипстерские города мира

Британская компания MoveHub обнародовала рейтинг самых хипстерских городов мира.

В ходе исследования 446 городов в разных странах мира оценивали по таким критериям, как наличие в городе веганских закусочных, кофешопов, тату-студий, винтажных бутиков и музыкальных магазинов.

В результате был сформирован Международный индекс хипстеров (The International Hipster Index) и сопровождающий его рейтинг, пишет Business Insider. Стоит отметить, что города с населением менее 150000 человек не были включены в исследование.

Первую строчку рейтинга и звание самого хипстерского города в мире получил приморский курортный город Брайтон в Англии. В отчете MoveHub сообщается, что небольшой южный провинциальный город является Меккой для хипстеров со всего мира преимущественно благодаря наличию большого количества кофешопов, а также веганских кафе с высоким уровнем качества еды и обслуживания.

Рейтинг топ-10 самых хипстерских городов мира по версии MoveHub выглядит следующим образом:

Брайтон, Англия Портленд, Орегон, США Солт-Лейк-Сити, Юта, США Сиэтл, Вашингтон, США Лиссабон, Португалия Форт-Лодердейл, Флорида, США Майами, Флорида, США Орландо, Флорида, США Хельсинки, Финляндия Спокан, Вашингтон, США

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