Каракас, Цюрих и Женева. Опубликован рейтинг самых дорогих городов для проживания иностранцев

Специалисты международной консалтинговой компании ECA International определили самые дорогие города мира для жизни иностранных граждан.
Рейтинг был составлен по результатам глобального ежегодного исследования Cost of Living, в ходе которого специалисты компании анализировали среднюю стоимость потребительской корзины товаров и услуг, а также ежедневных затрат в разных городах мира, включая цены на продукты питания, товары для дома и отдыха, одежду, досуг и стоимость алкогольных напитков и табачных изделий. Об этом сообщает Business Insider.
В рейтинге доминируют европейские города – из 100 самых дорогих городов мира почти треть находится в Европе. В свою очередь, возглавляет рейтинг столица Венесуэлы – Каракас. Авторы исследования связывают это с гиперинфляцией на фоне острейшего кризиса экономики Венесуэлы.
«Экономическая ситуация в Венесуэле стала чрезвычайно нестабильной, что привело к тому, что инфляция за год, до марта 2018 года, достигла поразительного показателя в 7000%, из которых 1800% - за последние шесть месяцев. Стоимость товаров выросла на фоне ухудшения экономической и политической ситуации в стране. Несмотря на то, что стоимость боливара - национальной валюты рухнула, Каракас возглавил рейтинг стоимости проживания», - комментирует рейтинг руководитель производственных процессов ECA International Стивен Килфеддер.
В пятерку самых дорогих городов мира также вошли швейцарские города - Цюрих, расположившийся на втором месте, Женева, которая замкнула тройку лидеров, а также Базель и Берн, занявшие четвертое и пятое места соответственно.
Топ-15 самых дорогих городов мира для иностранцев выглядит следующим образом:
- Каракас, Венесуэла
- Цюрих, Швейцария
- Женева, Швейцария
- Базель, Швейцария
- Берн, Швейцария
- Луанда, Ангола
- Токио, Япония
- Сеул, Южная Корея
- Осло, Норвегия
- Шанхай, Китай
- Гонконг, Китай
- Ставангер, Норвегия
- Пекин, Китай
- Тель-Авив, Израиль
- Копенгаген, Дания
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