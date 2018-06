Канарские зарисовки

Для заядлых путешественников слово «Канары» звучит как пароль в мир захватывающих приключений и райского отдыха на экзотических островах в океане.

Канарские острова – это архипелаг, состоящий из семи крупных и нескольких маленьких островов. Исторически так сложилось, что Канары принадлежат Испании, впрочем, у них статус автономии. Они расположены в Атлантическом океане, в 100 км к северо-западу от Африки. Самый популярный из здешних островов – Тенерифе.

Если ваша цель – Канары, то знайте, что стартовый туристический пакет может быть вполне бюджетным – от €500. И не переживайте по поводу организации перелета, ведь есть два чартерных рейса в неделю до Тенерифе – это удобные прямые перелеты от Join UP!

Знаменитый Тенерифе

Это самый крупный из семи островов Канарского архипелага. Его название происходит от двух слов: «tene» (гора) и «ife» (белый). Именно так некогда называли свой остров коренные жители – белокожие, светловолосые и голубоглазые представители племени гуанчи. Они поклонялись Солнцу, звездам и… грозной горе Тейде – вулкану, находящемуся в самом сердце острова.

Аборигены верили, что внутри высокой горы сидит злой бог, время от времени плюющийся огнем, но так как ее вершина иногда покрывалась снегом, они прозвали вулкан «Белой горой».

После колонизации острова испанцами в начале XV века слова «tene» и «ife» скрепили, словно скрепкой, с помощью буквы «р». Так и было образовано название «Тенерифе».

Достичь вершины

Оказавшись на Тенерифе, путешественники со всего мира в первую очередь спешат осмотреть именно вулкан Тейде, который находится в самом центре острова и является самой высокой горной вершиной Испании. Высота знаменитой «Белой горы» – 3718 метров.

Вулкан – горное сердце острова, вокруг которого расположен Национальный парк Тейде. Здешние вулканические ландшафты впечатляют своей фантастической красотой и напоминают инопланетные пейзажи. К слову, Джордж Лукас, работая над первой частью киноэпопеи «Звездные войны», снимал эпизодах безумных гонок картов на планете Татуин именно здесь.

Попасть на вершину вулкана Тейде довольно сложно – на это требуется специальное разрешение местных властей, которое нужно оформлять заранее. Да и двухкилометровая очередь желающих заглянуть в жерло вулкана – то еще испытание. Но если вы не ограничены во времени, экспедиция на Тейде стоит того. К слову, подняться на самый верх можно только одним способом – в кабине канатной дороги, проложенной с высоты 3100 м до самой вершины – 3718 м над уровнем океана.

В окрестностях Тейде

Гигантские площади выжженной земли. Хаотично разбросанные камни. Песок всех мыслимых и немыслимых цветов – черный, серый, рыжий… И, конечно, вулканическая порода – застывшее «эхо» последнего извержения Тейде. А еще – километры и километры безжизненной пустыни, над которыми гордо и властно высится сам вулкан.

Наверху ветрено, холодно и ощущается легкий дефицит кислорода. Впрочем, не стоит волноваться – на высоте 2400 м над уровнем моря нехватка кислорода не критична, но дышится моментами с трудом.

Уникальный климат

Влияние вулкана парадоксальным образом сказывается на климате Тенерифе. Остров четко поделен на две климатические зоны – север и юг. И то, как они отличаются друг от друга, можно воочию увидеть во время путешествия по горному шоссе.

Южная часть Тенерифе – царство буйной зелени и цветов. Северная же встречает вас ветром и засухой, а дожди здесь идут крайне редко – всего около десяти раз в год. В силу этого север острова «оккупирован» суккулентами – неприхотливыми растениями, способными выживать в условиях затяжной засухи.

В то время как юг Тенерифе радует безоблачным небом, над северной частью плотно нависают белые облака. А в центре этих контрастных островных пейзажей высится сам вулкан Тейде. Именно над ним белые облака внезапно могут потемнеть, напоминая о переменчивом нраве канарской погоды.

Скалы, волны, пляжи

На Тенерифе вы не найдете привычных туристических зон с длинной линией песочных или галечных пляжей. Визитная карточка острова – скалистые обрывы с захватывающими видами на Атлантический океан. Ну а утешением за «непляжность» местного прибрежного ландшафта станут крохотные бухточки с пологим заходом в воду. Они защищены от ветра и волн стенами из скал, что позволяет любителям скалолазанья вволю отвести душу, упражняясь в покорении прибрежных высот.

Стоит отметить, что в Испании действует закон, запрещающий приватизировать пляжи. Так что на Тенерифе вы не найдете ни одного отеля с собственным выходом к океану.

Будьте готовы, что от отеля, в котором вы остановились, до ближайшего пляжа придется совершить часовую прогулку. Это стоит учитывать при планировании отдыха и выборе отеля. И помните, что прибрежные пляжи на вулканическом острове – это черный песок вперемешку с мелкими камешками либо россыпями камней побольше. Здесь хождение босиком может превратиться в ту еще пытку. Имеет смысл прихватить с собой удобную спортивную обувь – иначе комфортного отдыха вам не видать.

Отели Тенерифе

Выбирая отель для отдыха на этом канарском острове, обратите внимание на Hotel Botánico the oriental SPA – первый 5-звездочный отель «Гранд Люкс» на Канарских островах. С 1998 года он входит в группу The Leading Hotels of The World благодаря самому высокому качеству всех предоставляемых услуг. Ощутить всю полноту расслабленного отдыха вы сможете в отельном SPA-центре The Oriental Spa Garden, а гурманы по достоинству оценят четыре ресторана высокой кухни и бар Hall, где можно продегустировать множество экзотических коктейлей либо неспешно выпить утреннюю чашечку кофе.

А если вам хочется отдохнуть как рок-звезда, к вашим услугам знаменитый Hard Rock Hotel Tenerife. Вас ожидает настоящий релакс в SPA-центре Rock Spa®, продуманные тренировки в фитнес-зале Body Rock®, захватывающий шопинг в магазине Rock Shop®. Есть здесь игровые площадки для детей и подростков, а также настоящий пляжный клуб Beach Club.

Исторические прогулки

Канарские острова, и Тенерифе в частности, имеют интереснейшую историю. Познавайте ее неспешно, шаг за шагом, к примеру, во время утренних прогулок после чашечки бодрящего кофе.

Завоевание Канарских островов испанцами датируется началом XV века. Однако безоружные островитяне оказали жесткое сопротивление испанским конкистадорам.

Увы, в 1496 году ослабленные длительным противостоянием и эпидемиями гуанчи сдали остров испанцам и попали к ним в рабство. Так на крови и начался процесс культурной и этнической ассимиляции двух разных народов.

Вскоре по примеру своих вождей аборигены приняли христианство. Культура гуанчей практически была поглощена завоевателями, так что в настоящее время до нас дошли лишь немногие легенды и мифы об их происхождении.

С острова на остров

По соседству с Тенерифе находятся еще шесть островов Канарского архипелага, на которые можно либо слетать на самолете, либо добраться на океанском пароме.

Большинство туристов выбирают паромный вариант, чтобы насладиться всеми прелестями водного путешествия и повстречать в процессе, к примеру, стайку дельфинов или даже кита.

Самый популярный маршрут такого рода – это однодневная прогулка без ночевки на островок Ла Гомера. Он находится в 30 км от юго-западного побережья Тенерифе.

Горная Ла Гомера

Ла Гомера гораздо меньше Тенерифе и отличается от последнего исключительно горным рельефом. На этом мини-острове практически нет равнин. До недавнего времени местное население Канарских островов выживало за счет сельского хозяйства. Благо, развитие туризма существенно расширило возможности для бизнеса.

К слову, сельское хозяйство на Канарах отличается одной характерной особенностью. За неимением возможности завести огород на скалах, местные фермеры прибегли к бытовой «магии» – стали выдалбливать в горной породе специальные ступеньки, на которых можно было разместить одну-две грядки. Представьте себе такие ступенчатые огороды на высоте 800–1000 метров над уровнем моря. Выглядят они весьма впечатляюще и издалека напоминают пирамиды индейцев майя.

С Тенерифе на Ла Гомеру ходят большие двухпалубные муниципальные паромы. Кстати, этот плавучий вид транспорта весьма популярен не только у туристов, но и среди местного населения.

Нижняя палуба парома отведена для парковки, здесь умещаются даже пассажирские автобусы и грузовые автомобили. А вот на верхней палубе находится пассажирское отделение – просторный и комфортный холл с мягкими сидениями, телевизорами и баром в центре помещения. Чтобы насладиться великолепными океанскими видами и поснимать фото и видео на память, пассажиры парома могут выйти на открытую часть палубы.

Столичная жизнь

Столица острова – Сан Себастьян де ла Гомера. Она знаменита тем, что именно из ее порта стартовала знаменитая морская экспедиция Христофора Колумба. Та самая, в которой он пытался найти Индию, а открыл Америку.

Сан Себастьян де ла Гомера мало похож на столицу. Это тихий и спокойный провинциальный городок. Главная его архитектурная достопримечательность – так называемая Графская башня – последнее из сохранившихся фортификационных сооружений Ла Гомеры эпохи конкистадоров. Кроме того, здешние туристические места «поклонения» – это старинный колодец, из которого набирали запасы воды для кораблей Колумба, а также церковь в которой знаменитый путешественник молился о покровительстве Небес для своей грядущей экспедиции.

И непременно стоит подняться на самую высокую точку острова – с обзорной площадки на высоте 1500 м над уровнем моря открывается захватывающий дух вид. Есть тут и уютный ресторанчик со стеклянным полом, который выступает над обрывом. Сами понимаете, ощущение головокружительное!