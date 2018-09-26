Кафе в Сеуле, стилизованное под комиксы, набирает популярность в Instagram

Кафе YND239-20 в Сеуле (Южная Корея) напоминает гигантскую книгу комиксов. Заходя сюда, посетители будто оказываются в мультфильме, ведь их окружают предметы декора, стилизованные под рисунок.

Заведение открылось в июле 2017 года в районе Йоннам-дон, недалеко от станции Университет Хонгик, и успело очаровать посетителей декором и стать популярным среди пользователей Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe) 2 Июл 2018 в 8:23 PDT

Странное название кафе – это просто его сеульский адрес. А его дизайн был вдохновлен популярной корейской телевизионной драмой W (Two Worlds), в которой персонажи показаны путешествующими между реальным и фэнтезийным мирами.

Внешне кафе выглядит как обычное заведение, однако внутри клиенты сразу попадают в необычный мир. Стены, полы, мебель и даже посуда окрашены так, что выглядят как черно-белые предметы из книги комиксов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe) 6 Июн 2018 в 7:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe) 23 Май 2018 в 10:01 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe) 22 Май 2018 в 7:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe) 18 Май 2018 в 9:17 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe) 18 Май 2018 в 8:50 PDT

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