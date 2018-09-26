Кафе в Сеуле, стилизованное под комиксы, набирает популярность в Instagram

Кафе YND239-20 в Сеуле (Южная Корея) напоминает гигантскую книгу комиксов. Заходя сюда, посетители будто оказываются в мультфильме, ведь их окружают предметы декора, стилизованные под рисунок.
Заведение открылось в июле 2017 года в районе Йоннам-дон, недалеко от станции Университет Хонгик, и успело очаровать посетителей декором и стать популярным среди пользователей Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Странное название кафе – это просто его сеульский адрес. А его дизайн был вдохновлен популярной корейской телевизионной драмой W (Two Worlds), в которой персонажи показаны путешествующими между реальным и фэнтезийным мирами.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#repost @ivy___h . - 任務解鎖✌????✌???? #cafe239_20#seoul#koreacafe#coffeeshop#cartoon#cafe연남동239_20 . - #카페연남동239_20 #그림속 #작은카페 #연남동카페 #작은내부 #포토존 #카페추천
Внешне кафе выглядит как обычное заведение, однако внутри клиенты сразу попадают в необычный мир. Стены, полы, мебель и даже посуда окрашены так, что выглядят как черно-белые предметы из книги комиксов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#repost @angel851024 . - 티라미수도 맛있다???? . - #카페연남동239_20 #그림속 #작은카페 #연남동카페 #포토존 #카페추천 #수제컵케이크
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования