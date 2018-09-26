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Кафе в Сеуле, стилизованное под комиксы, набирает популярность в Instagram

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Кафе в Сеуле, стилизованное под комиксы, набирает популярность в Instagram
Фото: ynd239.20_cafe / Instagram

Кафе YND239-20 в Сеуле (Южная Корея) напоминает гигантскую книгу комиксов. Заходя сюда, посетители будто оказываются в мультфильме, ведь их окружают предметы декора, стилизованные под рисунок.

Заведение открылось в июле 2017 года в районе Йоннам-дон, недалеко от станции Университет Хонгик, и успело очаровать посетителей декором и стать популярным среди пользователей Instagram.

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Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe)

Странное название кафе – это просто его сеульский адрес. А его дизайн был вдохновлен популярной корейской телевизионной драмой W (Two Worlds), в которой персонажи показаны путешествующими между реальным и фэнтезийным мирами.

Внешне кафе выглядит как обычное заведение, однако внутри клиенты сразу попадают в необычный мир. Стены, полы, мебель и даже посуда окрашены так, что выглядят как черно-белые предметы из книги комиксов.

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#repost @angel851024 . - 티라미수도 맛있다???? . - #카페연남동239_20 #그림속 #작은카페 #연남동카페 #포토존 #카페추천 #수제컵케이크

Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от CAFE 연남동239-20 (@ynd239.20_cafe)

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