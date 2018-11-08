Индия, Беларусь и другие. Названы наименее туристические страны мира

Если вы предпочитаете неизведанные туристические места, в которых вам не придется гулять в толпе других путешественников, отправляйтесь в Бангладеш. Эта страна возглавила рейтинг наименее туристических стран мира, составленный аналитиками Priceonomics на основе данных Всемирного банка.
По результатам сравнения количества ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения, эта страна в Южной Азии является наименее туристической точкой в мире, пишет Independent.
При более чем 160 млн граждан в 2014 году (последние данные Всемирного банка) ее посетило всего 125 тыс. туристов. Таким образом, на одного туриста в этой стране приходится 1 273 жителей Бангладеш.
Для сравнения, в Ирландии проживает около 4,8 млн человек, и в 2017 году ее посетило более 9 млн посетителей. Здесь на одного местного жителя приходится два туриста.
Благодаря своим превосходным прогулочным маршрутам, прекрасным пляжам и сафари, Бангладеш мог бы стать популярным местом для путешествий. Однако постоянные опасения в отношении безопасности, наводнения и крайняя нищета местного населения отпугивают всех, кроме самых бесстрашных путешественников.
25 наименее туристических стран мира:
место назначения (местные жители на одного туриста)
- Бангладеш (1273)
- Гвинея (372)
- Молдова (323)
- Индия (169)
- Сьерра-Леоне (144)
- Нигер (142)
- Эфиопия (126)
- Чад (111)
- Мадагаскар (106)
- Мали (102)
- Буркина-Фасо (92)
- Беларусь (69)
- Судан (58)
- Кот-д'Ивуар (47)
- Танзания (47)
- Бенин (44)
- Папуа-Новая Гвинея (41)
- Ангола (41)
- Таджикистан (39)
- Венесуэла (36)
- Непал (36)
- Кения (36)
- Бразилия (32)
- Уганда (30)
- Соломоновы Острова (28)
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