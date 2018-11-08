Индия, Беларусь и другие. Названы наименее туристические страны мира

Если вы предпочитаете неизведанные туристические места, в которых вам не придется гулять в толпе других путешественников, отправляйтесь в Бангладеш. Эта страна возглавила рейтинг наименее туристических стран мира, составленный аналитиками Priceonomics на основе данных Всемирного банка.

По результатам сравнения количества ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения, эта страна в Южной Азии является наименее туристической точкой в мире, пишет Independent.

При более чем 160 млн граждан в 2014 году (последние данные Всемирного банка) ее посетило всего 125 тыс. туристов. Таким образом, на одного туриста в этой стране приходится 1 273 жителей Бангладеш.

Для сравнения, в Ирландии проживает около 4,8 млн человек, и в 2017 году ее посетило более 9 млн посетителей. Здесь на одного местного жителя приходится два туриста.

Благодаря своим превосходным прогулочным маршрутам, прекрасным пляжам и сафари, Бангладеш мог бы стать популярным местом для путешествий. Однако постоянные опасения в отношении безопасности, наводнения и крайняя нищета местного населения отпугивают всех, кроме самых бесстрашных путешественников.

25 наименее туристических стран мира:

место назначения (местные жители на одного туриста)

Бангладеш (1273) Гвинея (372) Молдова (323) Индия (169) Сьерра-Леоне (144) Нигер (142) Эфиопия (126) Чад (111) Мадагаскар (106) Мали (102) Буркина-Фасо (92) Беларусь (69) Судан (58) Кот-д'Ивуар (47) Танзания (47) Бенин (44) Папуа-Новая Гвинея (41) Ангола (41) Таджикистан (39) Венесуэла (36) Непал (36) Кения (36) Бразилия (32) Уганда (30) Соломоновы Острова (28)

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