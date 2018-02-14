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Для фанатов Гарри Поттера. В Лондоне ко Дню влюбленных устроили тематический романтический ужин

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Для фанатов Гарри Поттера. В Лондоне ко Дню влюбленных устроили тематический романтический ужин
Фото: Warner Bros Studio Tour

Лондонская компания Warner Bros. Studio Tour ко Дню святого Валентина организовала романтический ужин в Большом зале Хогвартса в местном музее, посвященном фильму о Гарри Поттере.

Как пишет luxurylaunches, хотя День влюбленных празднуется 14 февраля, романтический ужин в стиле любимого многими фильма прошел за несколько дней до самой даты – 9 и 10 февраля.

Гостям мероприятия предлагали приветственный напиток и канапе, в том числе специальный коктейль Любовное зелье, а затем предлагали сесть за столики в «аутентичном Большом зале».

Фото: Warner Bros Studio Tour

Столики были сервированы для двоих, а ужин состоял из трех блюд, включая закуску, основное блюдо и десерт.

Во время еды парам предлагалось сделать бесплатное фото на память, а затем отправиться на эксклюзивный тур по музею, включая популярные локации - комнату Гриффиндор, кабинет Дамблдора, кухню Уизли и Запретный лес. Затем  влюбленным предлагали выпить на платформе 9¾.

В конце романтического тура, пары имели возможность прогуляться по волшебной торговой улице Косой переулок, вернувшись в замок Хогвартс, где им подавали послеобеденный чай, кофе и птифуры.

Посетители романтического ужина делятся снимками и эмоциями в соцсетях, а некоторые из них - даже видео помолвки в Большом холле Хогвартса.

 

 

 

 

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