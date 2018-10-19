"Десятка" - тариф стандартный. Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, в какой стране за $10 тысяч можно откупиться от убийства

Ведущий программы о путешествиях Мир наизнанку Дмитрий Комаров рассказал в эфире Радио НВ, что в Камбодже можно откупиться от полиции за сбитого насмерть человека, заплатив правоохранителям $10 тысяч долларов.

"Десять тысяч долларов, если ты сбил человека. Отдаешь десять тысяч долларов - и тебя отпускают. Это было у иностранцев, которые были там в экспедиции, они сбили местного жителя. [Им] просто сказали: "Десятка" - тариф стандартный", - поделился путешественник.

По мнению Комарова, Камбоджа является одной из самых коррумпированных стран.

"У меня там есть товарищ, наш герой программы - миллионер Коля Дорошенко, которого мы показывали в нашей программе. Он как большой бизнесмен, гражданин Камбоджи и член правящей партии рассказывал многое. Он сказал: "Дима, цена есть просто у всего". И когда его посадили в тюрьму, за него другой человек - его враг - дал 250 тысяч генеральному прокурору. Я говорю: "А ты, Коля, можешь дать 300 тысяч долларов, чтобы тебя освободили?" Он говорит: "Я могу дать 300, но он даст 500, а у него состояние больше", - отметил телеведущий.

Напомним, что ранее Дмитрий Комаров рассказал о том, чем его удивила Бразилия, со съемок в которой он только что вернулся в Украину, а также поделился секретом, каким образом ему удается провозить сало контрабандой через таможни различных стран, чтобы потом преподнести его в качестве подарка иностранцам.

Помимо этого, путешественник сообщил о том, по каким ценам и как кокаин попадает из Бразилии в страны Европы.