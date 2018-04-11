Десять причин посетить Нью-Йорк. Тревел-гид Ивана Компана

Любите вы Нью-Йорк или нет, но признайте, что это великий город! Второго такого нет! Эх, знали бы только индейцы, продавшие Манхэттен голландцам в 1626 году за 24 доллара, что из этого выйдет…

Несколько рекомендаций для тех, кто первый раз:

Times Square

Если есть возможность, не селитесь в Бруклине или Нью-Джерси, чтобы оттуда совершать набеги на город. Время, проведенное в метро, вряд ли украсит ваши воспоминания. Выберите одну из сотен гостиниц, по своему карману, в Mid-Town, между 30 и 50й улицами и поближе к Бродвею, бросьте вещи в номере и бегите на Times Square. Тысячи людей, яркие огни рекламы, чувство центра вселенной быстро заставят забыть вас об усталости от перелета и разнице во времени.

John’s Pizzeria

Зайдите поужинать в одну из типичных американских рестораций, например, John’s Pizzeria. Даже, если вы не любите американской версии простой итальянской еды, впечатление от эффективности работы обслуживающего персонала гарантировано. За секунды, пока метрдотель, красивая девушка на роликовых коньках, катила меня от входа к неубранному столику с остатками предыдущего пиршества, три официанта, со скоростью механиков Формулы 1 успели все идеально убрать и накрыть по-новому.

Wall Street

Выспавшись в комфорте гостиницы c самого утра бегите в Downtown. Побывать в Нью-Йорке и не посетить Wall Street, не потрогав знаменитого бронзового быка за отполированные до блеска … рога, – недопустимо. И не тратьте время на продолжительные завтраки в гостинице. Бадья жидкого кофе в картонном стаканчике и свежайший пончик «на вынос» из ближайшей закусочной – это очень по-ньюйоркски. Кстати, набережная, рядом с Wall Street – прекрасное место, чтобы рассмотреть Cтатую Свободы.

China Town

Если вы не ленивы и готовы пройтись пешком ради новых впечатлений, идите обратно в Midtown, пешком, по Бродвею, который, кстати, начинается рядом с Wall Street. По дороге остановитесь в China Town и перекусите вонтонами в одной из китайских забегаловок. Не пугайтесь белых кафельных стен и пластиковых столов. Гастрономические ощущения компенсируют простоту убранства. Всё очень вкусно!

Little Italy

А на десерт зайдите в кондитерскую в районе Little Italy. Кроме впечатлений от итало-американского колорита, чашечка эспрессо и каноли с нежнейшим кремом из маскарпоне станут прекрасным и очень логичным завершением обеда.

Macy’s

Какой-же настоящий европеец может устоять перед нью-йоркским шопингом, этим изобилием брендов по ценам сумасшедшей европейской распродажи?! Как раз, на вашем пути, на углу 6-й авеню и 35-й улицы, располагается Macy’s. Это целый квартал, высотой в одиннадцать этажей, каждый по два-три футбольных поля, до отказа заполненный всем, чего ни пожелаете.

Metropolitan Opera

Если шопинг не высосал из вас все жизненные соки, посвятите вечер культуре. Выбор за вами! Высокое искусство – это Metropolitan Opera, опять же в зоне пешей досягаемости. Высококлассное искусство попроще – бродвейские мюзиклы. Высочайший профессионализм на любой вкус. Прямо рядом с Times Square.

Metropolitan Museum

На следующее утро отправляйтесь на север, к Центральному парку и дальше - к Metropolitan Museum. Один из крупнейших музеев мира точно заслуживает вашего внимания. Заодно, нагуляете хороший аппетит.

Sylvia’s

А хороший аппетит можно утолить... в Гарлеме. Ресторан Sylvia’s – икона soul food, афроамериканской кухни. И не бойтесь, в нижней части Гарлема, до 130 улицы, вполне безопасно. Зато, какой может получиться рассказ по возвращению домой. Все будут восхищаться вашей бесшабашностью.

Keens

А если насладившись афроамериканской курочкой с картофельным пюре вы ещё сможете ходить, вернитесь в Midtown и просто погуляйте. Times Square, Rockefeller Centre, Empire State Building, - всего не счесть. А после прогулки почему бы не поужинать, например, в Keens, рядом с Macy’s. Именно в нем снимали одну из ключевых сцен с генпрокурором, в сериале «Миллиарды». Отличный нью-йоркский стейк и бутылка Cabernet Sauvignon станут достойным завершением уикенда в этом великом городе!

Фото: ru.wikipedia.org; keens.com; sylviasrestaurant.com

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