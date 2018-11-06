50 тысяч долларов за ночь с акулами. Первая подводная вилла открылась для гостей

Первая в мире подводная вилла, получившая название The Muraka с ноября 2018 года принимает гостей. Она расположена на глубине 16 футов на Мальдивских островах. Вилла представляет собой двухуровневое помещение – с надводной и подводной частью, с обеих частей открывается прекрасный панорамный вид. Одна ночь в ней обойдется в 50 тыс. долларов. Ее строительство обошлось в 15 млн. долларов.
Зачем плавать с акулами, если можно с ними поспать?
Именно такой опыт, как сообщает Business Insider, предлагает вилла The Muraka, которая является частью курорта Hilton's Conrad Maldives Rangali Island resort. Прозрачные стеклянные стены большого жилого аквариума позволяют наблюдать за жизнью рыб Индийского океана, которые разноцветными стайками шныряют в зарослях кораллов – вид из подводной спальни на подводный мир открыт на 180 градусов.
600-тонное помещение виллы было построено в Сингапуре. Его доставили на острова на специализированном судне. Вилла закреплена на месте десятью бетонными сваями, которые способны удержать виллу в стабильном состоянии даже во время шторма.
Гостей доставляют на виллу на гидросамолете, частном самолете или суперяхте с основной части курорта. Вилла расположена на большом расстоянии от главного курорта и предполагает полную приватность отдыха.
Двухуровневая вилла выполнена из стали, бетона и акрилового волокна и рассчитана на девять спальных мест. С надводной части виллы открывается потрясающий вид на океан. Также на вилле находится тренажерный зал и комната охраны.
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