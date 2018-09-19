1,5 тонны сладостей. Под Парижем открыли коттедж, целиком сделанный из шоколада

Во французском городке Севр, под Парижем, открылся Chocolate Cottage – жилище, полностью сделанное из шоколада. В нем можно забронировать место и остаться на ночь.

Как пишет Daily Mail, сделанный из 1,5 тонны шоколада коттедж расположен в стеклянном доме - L'Orangerie Ephémère - в садах Cité de la Céramique. Его площадь 18 квадратных метров и он может вместить четырех гостей.

Фото: dailymail.co.uk

Самая главная особенность дома - все шоколадные элементы в нем съедобны. Он был спроектирован и изготовлен мастером шоколадных скульптур Жаном-Люком Деклюзо.

Внутри коттеджа из шоколада сделано все: от стен и крыши до камина, комод, часы, чашки и книги. Есть даже шоколадная люстра.

Более того, рядом с домом находятся пруд и клумба, также сделанные из шоколада.

Фото: dailymail.co.uk

«Я никогда не думал, что у меня будет возможность построить шоколадный домик в натуральную величину для путешественников, которые смогут там заночевать. Надеюсь, гостям понравится возможность пожить в сладком и уникальном месте», - заявил Деклюзо.

Домик можно забронировать на сайте Booking.com всего на две ночи - 5 и 6 октября. Ночь в Chocolate Cottage обойдется в 50 евро.

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