Вечное лето на Сейшельских островах

Сейшельские острова были открыты 516 лет назад в ходе второго плавания Васко да Гамы в Индию, и с тех пор не устают поражать своей экзотической красотой воображение тех, кому посчастливилось там побывать

Виза для посещения Сейшел гражданам Украины не нужна, так что вовсе не обязательно терпеть долгую морскую качку, как Васко да Гама, – достаточно, к примеру, приобрести билеты Turkish Airlines на авиаперелет с пересадкой в Стамбуле и приземлением на острове Маэ.



Полетели!

Стыковка рейсов Turkish Airlines продуманно комфортна, ведь ночной перелет из Стамбула на Сейшелы – это возможность прибыть на место хорошо выспавшимися и полными сил. Советуем лететь бизнес-классом, подразумевающим максимально комфортные кресла с массажными модулями, отличное меню, блюда которого отмечены наградой Skytrax в номинации «Лучшее бортпитание в мире», суперсовременную систему развлечений и возможность накапливать бонусные мили Miles&Smiles.

Эконом-класс тоже радует приятными преимуществами: возможность удобно отрегулировать кресло и пользоваться во время полета интернетом, большой выбор блюд турецкой и мировой кухни, фильмы, игры, музыка и игровые наборы для детей.

Вы не теряете ни одно драгоценного мгновения отдыха!

По прибытии на Сейшелы вы можете воспользоваться услугами авиакомпании Air Seychelles, осуществляющей перелеты между островами.

115 островов

Сейшельский архипелаг находится в западной части Индийского океана, к востоку от Африки. Он включает в себя 115 больших и маленьких островов, которые подразделяются на гранитные и коралловые.

Гранитный остров Маэ, протяженностью 27 км, – самый большой на архипелаге. Здесь находятся столица Сейшельской республики Виктория и международный аэропорт.

Вынос. Сердце Сейшел – город Виктория. Он признан самой маленькой столицей в мире.

Во времена колонизации Сейшельских островов французами архипелаг был назван Ля-Бурдонне – в честь губернатора острова Маврикия, а в 1756-м его переименовали в Сешелль – в честь виконта Моро де Сешелля, занимавшего в то время пост министра финансов Франции.

К слову, за пять столетий освоения Сейшел из 115 островов архипелага было обжито всего тридцать три. Да, немноголюдность – отдельное наслаждение в этих райских местах.

Туристический рай

Замечательный климат, уникальная природа, невероятные пейзажи, теплые океанские воды, комфортабельные отели и около 70 обустроенных пляжей – таковы Сейшелы в любое время года. С ноября по апрель здесь царит жаркий сезон с кратковременными освежающими ливнями, а с июня до начала октября почти не бывает дождей. Межсезонье приходится на самые лучшие месяцы для отдыха – октябрь и май. В это время на Сейшелах держатся комфортные +27–29 °C, а Индийский океан почти не штормит.

Приземлившись на Маэ, стоит посетить главные достопримечательности этого острова:

Национальный морской парк Святой Анны, Деревню ремесленников, а также гору под названием Три брата высотой 700 м, с вершины которой открывается потрясающий вид на остров.

Фанатам экзотических пейзажей и редчайших видов животных, птиц и насекомых рекомендуем посетить Майскую долину (Vallee de Mai) – природный заповедник, расположенный на острове Праслен. В 1983 году Валле-де-Мэ вошел в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и знаменит тем, что на его просторах произрастают шесть видов эндемических пальм, в том числе и coco de mer – реликтовая разновидность пальмы, которая встречается только на Сейшелах.

А вот самый красивый пляж под названием Ансе Сурс д'Аржан вы найдете на острове Ла-Диг. Он расположен на территории национального заповедника L’Union Estate и входит в ТОП-10 лучших пляжей мира.

Где остановиться

Выбор отеля всегда остается за путешественниками. Но если вы хотите насладиться всеми преимуществами комфортного отдыха по-сейшельски, даем две подсказки.

Тем, кто ценит самый короткий путь к океану, подойдет пятизвездочный отель Constance Ephelia 5*, расположенный среди живописных холмов на острове Маэ. Всего 60 секунд, и вы на пляже. Остановиться можно либо в прекрасно обустроенном люксе, либо на роскошной вилле, из окон которой открываются невероятной красоты виды на Индийский океан. И, в любом случае, у вас будет выход в собственный сад, возможность искупаться в одном из пяти бассейнов отеля, посетить SPA-салон, сауну, поиграть в теннис и сквош либо заняться снорклингом. Отведать блюда сейшельской кухни можно в любом из пяти ресторанов отеля, а насладиться местными коктейлями и соками – в шести местных барах.

Если вы решите провести свой отпуск на острове Праслен, обратите внимание на отель Constance Lemuria 5*. Примечательно, что один из трех пляжей отеля под названием Anse Georgette тоже входит в десятку красивейших пляжей мира.

В отеле есть все для активного и пассивного отдыха в райском стиле: номера люкс с деревянной мебелью и комфортные виллы, напоминающие бунгало аборигенов, три ресторана и четыре бара, трехуровневый бассейн, SPA-центр, окруженный прекрасным садом, а также поле для гольфа и возможность заняться серфингом либо дайвингом.

Приятно отметить прекрасное обслуживание в упомянутых отелях. Местный персонал, профессионально соблюдающий международные стандарты гостиничного сервиса, дружелюбен, тактичен, предупредителен и всегда готов прийти на помощь.

Но главного не передать словами – это нужно увидеть собственными глазами. И тогда гармония Сейшел останется с вами навсегда!

Благодарим Министерство туризма и культуры Сейшельских островов за помощь в подготовке статьи