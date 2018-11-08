Вейп за $100 тыс. Американский бренд выпустил электронные сигареты из золота и бриллиантов

Американский бренд Double Barrel объединился с ювелиром из Лос-Анджелеса Джерардом Александром из Saint Jewels и создал Double Barrel Diamond - первый в мире вейп стоимостью 100 тыс долларов.

Каждый вейп, изготовленный из 180 грамм белого золота и усеянный более 3000 черными и белыми бриллиантами общим весом в 21 карат, изготавливается по предварительному заказу, пишет Esquire.

Фото: Double Barrel

Double Barrel Diamond копирует фирменный дизайн бренда: запатентованную форму двухствольного ружья, которая позволяет одновременно курить два картриджа, позволяя экспериментировать с ароматами и смесями.

Фото: Double Barrel

Также вейп Double Barrel Diamond имеет ручку, напоминающую кастет. Ну, или ручку знаменитой сумки от Alexander Mcqueen.

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