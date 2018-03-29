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Luxury relax. В Дубае представили ванну стоимостью $2 млн

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Вес дерева составлял 16 тонн
Фото: INDEX

Вес дерева составлял 16 тонн

На выставке дизайна интерьеров INDEX в Дубае, прошедшей 26-29 марта в Центре мировой торговли, представлена ванна, изготовленная из окаменевшей древесины из индонезийских тропических лесов.

В 2011 году похожая ванна была продана в ОАЭ за 1,7 млн долларов, но этот экземпляр ее творец, дизайнер Найджел Фенвик оценил в 2 млн долларов, пишет Popsugar.

"История этой прекрасной и чрезвычайно редкой ванны отображает драматическое и рискованное путешествие в поисках совершенного произведения искусства, - сказал автор. - Окаменевшее дерево является одним из самых редких и красивых материалов в мире, и многие считают, что у него невероятные терапевтические и целебные свойства, способные даже продлевать жизнь".

 

Фото: INDEX

Чтобы превратить окаменелый материал в произведение искусства Фенвику пришлось использовать необычные методы. "Я придавал форму дереву, используя алмазные лезвия. Мне понадобилось восемь месяцев работы примерно по восемь часов в день", - говорит он.

Только после того, как он наткнулся на окаменевший объект и начал откапывать его, то обнаружил, насколько большим он на самом деле был. Это был риск, как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения логистики, ведь вес дерева составлял 16 тонн.

"Я понял, насколько это дерево уникально, когда я взял часть окаменелой внешней коры, и полировал ее, пока она не стала выглядеть как драгоценный камень. Тогда я обнаружил, что это, должно быть, единственный в своем роде материал", - добавил дизайнер.

 

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