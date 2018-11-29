Услуга кастомизации сумки Sicily от Dolce & Gabbana доступна в киевских магазинах бренда только до конца этой недели

Полюбившаяся поклонникам Dolce & Gabbana услуга кастомизации сумки Sicily будет доступна в киевских магазинах бренда до 1 декабря.

На этой неделе в Киев опять прилетела художница Dolce & Gabbana, чтобы порадовать украинских модниц персонализацией легендарной сумки Sicily. Достаточно выбрать из предлагаемого многообразия цвет и размер модели, поделиться с мастером своими пожеланиями относительно рисунка – и ваша сумка застрахована от встречи с двойником.

Услуга персонализации доступна при покупке любой однотонной Sicily из матовой кожи Dauphine. С 27 по 29 ноября - в бутике Dolce & Gabbana в «Мандарин Плаза», а с 30 ноября по 1 декабря - в корнере Dolce & Gabbana в ЦУМ. Время индивидуальной сессии рекомендуется предварительно бронировать.