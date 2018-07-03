Слишком мал. Украинка продает купленный за $18 млн особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста

Актон купила дом Канье и Ким в ноябре 2017 года

Украинка Марина Актон, которая в ноябре 2017 года приобрела роскошный особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста, выставила его на продажу.

Как сообщает TMZ, здание в престижном лос-анджелесском районе Бель-Эйр Актон купила за 17,8 миллионов долларов - почти вдвое дороже, чем оно обошлось паре Кардашьян-Уэст.

Дом с мраморными полами, золотыми светильниками и кухней как в полноценном ресторане Актон продает за 18 млн долларов. Она утверждает, что дом по-прежнему ей нравится, но ждет появления на свет ребенка, поэтому ей нужно больше пространства.

Актон рассказала, что к ней планируют переехать родители, и новый дом в Майами или Уэст-Палм-Бич с гостевым домом был бы идеальным.

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