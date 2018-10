Самое дорогое вино. На Sotheby's продали две бутылки 1945 года за 1 млн. долларов

Две бутылки вина Romanée Conti 1945 года ушли с молотка на аукционе Sotheby's за $556 тыс. и $496 тыс. соответственно. Уникальность вина в том, что оно изготовлено из последнего не привитого от филлоксеры урожая из Бургундии.

На аукционе Sotheby's продали коллекцию вина из винного погреба Роберта Друина. Ее изюминкой стали две бутылки Romanée Conti урожая 1945 года из сорта пино нуар. Их купили за $556 тыс. и $496 тыс., что в 17 раз превышает их заявленную стоимость.

