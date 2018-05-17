Редчайший голубой бриллиант продан на аукционе за $6,7 млн

Редкий голубой бриллиант был продан на популярном аукционе Sotheby's в Женеве за рекордную цену в 6,7 млн долларов - на 1,4 млн долларов дороже, чем ожидали эксперты.

Драгоценность в 6,16 карат до этого времени была частью королевского наследия, и была продана всего за четыре минуты, пишет Mining.

Грушевидный, темно-серо-голубой камень, известный под названием Farnese Blue, считается одним из самых важных в истории бриллиантов, остававшихся в частных руках до сегодняшнего дня.

Найденный на индийских шахтах Голконда, в 1715 году он был подарен Елизавете Фарнезе, дочери герцога Пармского, в знак ее брака с королем Испании Филиппом V.

Филипп V и Елизавета. Фото: Wikimedia Commons

Потомки королевской пары владели Farnese Blue, и камень путешествовал из Испании во Францию, Италию и Австрию. В течение более чем 300 лет никто, кроме близких родственников и семейных ювелиров, не знал о существовании драгоценного камня.

Sotheby's не раскрыл личность покупателя Farnese Blue.

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