Размер имеет значение. Новые тенденции премиального автопрома

Времена, когда все состоятельные люди хотели машину размером с дом и желательно брутально черного цвета, давно прошли. Премиальный сегмент автомобильного рынка стремительно меняется, предлагая покупателям стильные и прилично нафаршированные компактные модели.

Отчасти на прежнюю моду на гигантские премиальные авто были виноваты сами производители. У премиальных брендов просто не было компактных автомобилей (у некоторых не было даже моделей среднего класса).

Вот и приходилось хрупким, но состоятельным девушкам поневоле ездить на внедорожниках, внутри которых можно поселить половину многоквартирного дома. Или на седанах, подобных тем, из которых выходят президенты на всемирных политических форумах.

Однако ситуация начала меняться.

В модельном ряду большинства премиальных брендов стало появляться все больше моделей небольших размеров. Они позволяют комфортно маневрировать по тесным городским улицам и парковаться, не демонстрируя чудеса изобретательности. И при этом обеспечивают комфорт и уровень оснащения, соответствующий премиальному сегменту.

Jaguar E-Pace

От 1,1 млн грн

Одна из самых шумных новинок “кошачьего” бренда. Младший брат популярного (в том числе и в Украине) F-Pace. Своего рода аналог Macan в модельном ряду Porsche.

E-Pace заметно меньше, чем F-Pace. Некоторые считают, что более компактные размеры – признак ориентации на женскую аудиторию, другие видят в этом спортивные нотки.

В случае с E-Pace будут правы и те, и другие. Самый компактный из ягуаров-кроссоверов и вправду выглядит более женственно, чем массивный F-Pace. И в то же время, он интереснее рулится. В поворотах меньше виляет “кормой”, хотя бы потому, что она попросту короче.

Infiniti QX30

От 1 млн грн

С первого взгляда QX30 сложно отличить от хэтчбека Q30, а по повадкам премиальный “японец” очень похож на Mercedes-Benz A-class, на базе которого он построен.

И все же, именно QX30 – один из самых премиальных компактных кроссоверов на рынке.

Несмотря на небольшие размеры авто, салон довольно просторный, а багажник хоть и не велик, но побольше, чем у некоторых кроссоверов-конкурентов.

2-литровый бензиновый турбомотор (211 л.с.) с 7-ступенчатым “роботом” позволяют полноприводному кроссоверу укладываться с 9-10 л на 100 км даже при довольно динамичной езде.

А с динамикой у QX30 все в порядке. Всего лишь 7,3 сек до сотни и очень вменяемая управляемость. И да, подвеска не жесткая, авто остается комфортным даже на украинских подобиях автомобильных дорог.

BMW X1

От 900 тыс. грн

Самый маленький из баварских кроссоверов порой несправедливо считают “ненастоящим BMW”.

Так повелось с момента появления первого поколения “икса”, которое было построено на легковой заднеприводной платформе.

Нынешний X1 построен на той же платформе, что и BMW 2 Active Tourer и MINI, теперь у него больше места в салоне и он ничуть не уступает старшим собратьям по драйву.

Можно чуть сэкономить, купив X1 с передним приводом. Есть даже супер-эконом вариант с 1,5-литровым мотором (140 л.с.). Такой обойдется примерно в 900 тыс. грн.

Но лучше всего едут, разумеется, топовые полноприводные версии (от 1,3 млн грн). Что бензиновая, что дизельная имеют двигатели объемом 2 л и мощностью 231 л.с. Бензиновая чуть быстрее – разгон до “сотни” за 6,5 сек против 6,6 сек у дизельной.

В общем, это – настоящий BMW, только маленький.

Porsche Macan

От 1,8 млн грн

С самого своего появления Macan остается предметом споров среди фанатов бренда. Что это – уникальный спортивный кроссовер или женский вариант брутального Cayenne, рожденный в головах маркетологов?

Девушки, как говорится, голосуют рублем. Macan, конечно, порой покупают и мужчины, которым нравится более собранная и азартная управляемость, чем у тяжелого Cayenne. Но больше всего им интересуется женщины, которые традиционно предпочитают брутальности изящность.

К тому же, Macan практичнее в условиях города. Он короче и уже, его легче припарковать на забитых центральных улицах.

В Macan теснее салон, но не настолько, чтобы его совсем нельзя было рекомендовать в качестве семейного автомобиля.

Lexus NX

От 1,1 млн грн

В отличие от “немцев”, исторически заточенных под управляемость и заботу о нуждах водителя, Lexus традиционно больше думает о лоске, глянце и технических “фишках”.

Lexus NX был одним из пионеров среди премиальных компактных кроссоверов и остается одним из самых популярных.

Да, у модели нет дизельной версии, а бензиновые довольно прожорливы. Да, управляемость значительно более ватная, чем у немцев, поэтому о спортивном характере тут можно даже не вспоминать.

Зато NX выглядит очень футуристично и пафосно. Причем, как внутри, так и снаружи. Это как раз тот случай, когда уместно сравнение автомобиля с гаджетом на колесах.

Есть и версия с гибридной силовой установкой, которая позволяет в городских тянучках ездить на электричестве. И бензин экономите, и городской воздух не загрязняете.

А еще NX может похвастаться просторным салоном, места для задних пассажиров тут больше, чем, к примеру в Jaguar E-Pace или Infiniti QX30. Для семьи NX вполне подойдет. По крайней мере, пока дети не выростут.

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