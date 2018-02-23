Проехаться как агент 007. Дэниел Крэйг продает свой легендарный Aston Martin

Популярный британский актер Дэниел Крэйг, который с 2006 года стал исполнителем роли суперагента Джеймса Бонда, выставил на аукцион свой персонализированный автомобиль 007 Aston Martin Vanquish.

Автомобиль был создан в 2014 году британским производителем автомобилей в тесном сотрудничестве с Крэйгом, чтобы получить полностью персонализированную, уникальную модель, сообщает Motor Authority.

Тогда один из 100 автомобилей лимитированной серии Vanquish Centenary Edition, выпущенных к 100-летию компании, был превращен в воплощение вкуса и стиля нового Джеймса Бонда. Эскиз специальной версии создал лично креативный директор Aston Martin Марек Райхман, создавший автомобиль Бонда DB10 в фильме Спектр.

Автомобиль DB10 из фильма Спектр

Любовь Крэйга к дениму и синим оттенкам привела к оформлению автомобиля в полуночном синем цвете и темно-синему, сшитому вручную кожаному интерьеру. В оформлении автомобиля с серийным номером 007 также присутствуют детали из углеродного волокна и алюминиевые акценты.

Фото: Christie's

Деньги, полученные от продажи автомобиля, будут перечислены некоммерческой организации The Opportunity Network, которая предоставляет молодым людям карьерные возможности.

"Хотя я буду скучать по ней, я очень хочу продолжить важную работу The Opportunity Network с помощью ее продажи", - сказал Крэйг в объявлении об аукционе.

Автомобиль будет выставлен на Christie’s в Нью-Йорке. Ожидается, что от будет продан за сумму от 400 до 600 тыс. долларов.

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