Новый рекорд Sotheby’s. Жемчуг Марии Антуанетты продали за 32 млн долларов

Вчера, 15 ноября, на аукционе Sotheby’s продавали ювелирные украшения французской королевы Марии Антуанетты. Жемчужная подвеска ушла с молотка за 32 млн. долларов, что стало новым рекордом аукционного дома.
Как сообщает, Hollywood Reporter, бриллиантовая подвеска с крупной, в форме капли, жемчужиной, была проданы за рекордную для продажи жемчужных украшений сумму - 32 млн долларов.
Жемчуг королевы Марии Антуанетты стал одной из изюминок коллекции ювелирных украшений, принадлежащих династии Пармских Бурбонов. Некоторые из украшений королевы мир не видел более 200 лет. Как и другие 10 предметов из коллекций, принадлежащих Марии Антуанетте, подвеску предполагалось продать от 1 до 2 млн. долларов.
Эта коллекция символизируют блеск французской империи, потускневший вследствие революции. Мария-Антуанетта, супруга короля Людовика XVI, была казнена на гильотине в 1793 году. Незадолго до ареста и казни она тайно вывезла за границу и передала родственникам своим самые ценные украшения.
Кроме подвески, установившей рекорд, в коллекции были также набор серег с жемчугом и бриллиантами, бриллиантовая брошь, жемчужное ожерелье, а также заколка для волос с монограммой, инкрустированная бриллиантами.
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