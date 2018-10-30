Надо брать. Дом из культового сериала Star Trek выставлен на продажу

Дом был построен в 1981 году. У сооружения необычный угловой бетонный фасад, терраса с видом на океан и круглые, как иллюминаторы, окна.

Как сообщает Forbes, в 1989 году дом появился в одном из эпизодов культового сериала Star Trek о космических приключениях. Серия рассказывала о престарелой супружеской паре, которая пережила нападение пришельцев на свою планету и осталась на ней в полном одиночестве.

Экипаж корабля Энтерпрайз во главе с капитаном Пикаром в исполнении актера Патрика Стюарта занимался расследованием этой ситуации. Футуристическая архитектура дома идеально вписалась в фантастический сюжет.

В доме четыре спальни, высокие потолки, два камина, аудиосистема Sonos и терраса площадью 40 кв. м для отдыха на открытом воздухе.

На кухне – двойная духовка, каменные столешницы красивого изумрудного цвета и бар. В соседнем отдельном гостевом доме есть открытый тренажерный зал с ванной и закрытый патио, идеально подходящий для собак. Имеется парковка на 10 автомобилей (включая гараж на два автомобиля) и достаточно земли для бассейна или даже лошадей.

Дом уже продавали в 2007 году за $4,7 миллиона. Теперь его стоимость – 5,695 миллиона.

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