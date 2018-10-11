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Memento mori. Dior представил новую ювелирную коллекцию с черепами

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Ювелирная коллекция Tete de Mort Dior
Dior

Ювелирная коллекция Tete de Mort Dior

Коллекция получила название Tête de Mort. Центральный элемент украшений — череп из цветного камня как символ мимолетности жизни.

Такая деталь, по задумке креативного директора ювелирного направления Dior Виктуар де Кастеллан, должна напомнить владельцу украшения о том, что каждый мигом жизни нужно наслаждаться в полной мере.

Виктуар де Кастеллан славится своей любовью к старинным украшениям и часто к ним обращается за вдохновением. Новая коллекция Tête de Mort — реверанс очень символичным кольцам европейской знати, которые в XVI–XIX веках передавались из поколения в поколение и напоминали владельцам: жизнь коротка, успевай.  

Сейчас в коллекции несколько колец и колье из розового, белого и желтого золота 18 карат, украшенных драгоценными камнями. Сами черепа выполнены из розового кварца, голубого халцедона, аметиста и гранатов-цаворитов. 

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