Легендарный производитель фотоаппаратов Leica выпустит часы

Немецкий производитель фотокамер и объективов Leica впервые вышел на рынок роскошных наручных часов.
Осенью Leica представит две первые модели своих хронографов - L1 и L2, пишет Maxim.
Часы выглядят в стилистике всемирно известных камер марки: с простыми черными циферблатами, корпусами из нержавеющей стали и красной точкой на колесике, как у ее объективов.
Часы будут механическими с ручным заводом, и каждая их деталь изготовлена и собрана в Германии.
Единственное отличие двух моделей – в циферблате: L1 имеет только деления для определения времени, в то время как на L2 нанесены арабские цифры.
Leica L1 и L2 поступят в продажу осенью. Стоимость их пока не объявлена.
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