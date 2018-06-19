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Легендарный производитель фотоаппаратов Leica выпустит часы

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Leica L1 и L2 поступят в продажу осенью
Фото: Leica

Leica L1 и L2 поступят в продажу осенью

Немецкий производитель фотокамер и объективов Leica впервые вышел на рынок роскошных наручных часов.

Осенью Leica представит две первые модели своих хронографов - L1 и L2, пишет Maxim.

Часы выглядят в стилистике всемирно известных камер марки: с простыми черными циферблатами, корпусами из нержавеющей стали и красной точкой на колесике, как у ее объективов.

Фото: Leica

Часы будут механическими с ручным заводом, и каждая их деталь изготовлена и собрана в Германии.

Единственное отличие двух моделей – в циферблате: L1 имеет только деления для определения времени, в то время как на L2 нанесены арабские цифры.

Фото: Leica

Leica L1 и L2 поступят в продажу осенью. Стоимость их пока не объявлена.

 

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