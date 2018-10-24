Красотка из спортклуба. Все, что мы знаем о новом премиум-седане Infiniti Q50

Премиум-седан Infiniti Q50 — это эффектная и более доступная альтернатива BMW и Audi, салон которого понравится фанату гаджетов, а двигатель — любителю недозволенных скоростей.
Чирлидерша — лучшая из характеристик, которые можно дать Infiniti Q50. Седан эффектен, имеет по‑спортивному подтянутую фигуру-кузов и своим поведением разогреет кого угодно.
А еще этот автомобиль среднестатистический киевлянин не видит в потоке ежедневно. Иными словами, Q50 — девушка красивая, экспрессивная, но не часто обзаводящаяся партнерами.
В 2018‑м в Украине стали продавать уже обновленную Q50.
Машину, первая версия которой появилась пятью годами ранее, поправили в мелочах — формы бамперов, задняя оптика, решетка радиатора. Ключевая новация — это доступная для комплектации sport система цифрового управления рулем DAS второго поколения (первое дебютировало вместе с самой моделью). Она превращает баранку в компьютерный джойстик: движения руля "передает" на колеса электроника. У двух других комплектаций (pure и luxe) рулевое классическое — с гидро- либо с электроусилителем.
Система DAS необычна, но работоспособна. Да и вся Q50 оказалась автомобилем, который массированное использование "цифры" не сделало неженкой.
В этом НВ убедился, протестировав обновленный седан в комплектации sport, с безальтернативными для Украины двухлитровым бензиновым турбомотором, семиступенчатым автоматом и задним приводом.
Ехать красиво и быстро
Руль у Q50 острый, делает всего лишь два оборота. Никаких ощущений компьютерности (хотя управление цифровое) нет. По реакциям все четко и точно, только на больших углах появляется искусственность реакций и легкое закусывание.
Автомат на семь ступеней в 95% случаев переключает передачи мягко и незаметно. В режиме спорт — а он у АКПП есть — и при резком разгоне появляется агрессивный акцент при смене ступени.
У коробки есть ручной режим переключений (рычагом и подрулевыми). При разгоне АКПП даже в нем переключит передачу вверх, но сделает это лишь в красной зоне тахометра (6,5 тыс. об / мин). Режим легко отключить — достаточно удержать правый подрулевой лепесток.
Двухлитровый двигатель имеет солидный крутящий момент в 350 Нм и без напряга тянет едва ли не с холостых. Соответственно, и разгоняет он машину до 100 км / ч за 7,3 с легко, хотя этот процесс (благодаря коробке) не сопровождается резким вдавливанием тела водителя в кресло.
Задний привод — бонусный адреналин, особенно зимой.
Независимая подвеска (двухрычажка спереди и многорычажка сзади) у Q50 настроена удачно как для Украины. То есть она умеет решать две разные задачи. Первая — удерживать машину в виражах. Вторая — не вытряхивать при этом водителя из кресла (а его зубы и пломбы — изо рта) на плохой дороге. На покрышках 245 / 40 RF19, даже с учетом низкого профиля и того, что это runflat (с жесткой боковиной, принимающей на себя нагрузку при проколе), машина катит в меру плавно. Можно и по битому асфальту ездить — это будет не совсем приятно, но и не ужас-ужас. Впрочем, возможно, это заслуга именно runflat.
Характер спортивной девушки Q50 можно корректировать самостоятельно, без обращения к каким‑либо психотерапевтам. Достаточно поработать Infiniti Drive Mode Selector и выбрать клавишей один из четырех режимов движения: снег, стандарт, спорт, персонал.
Если судить по режиму персонал, при этом происходит подстройка следующих функций: двигателя / коробки передач (спорт, стандарт, снег), рулевого (две подфункции: режим — может быть спорт и стандарт, отклик — только стандарт), системы удержания в полосе active lane control (возможна низкая и высокая ее чувствительность) и active trace control (Вкл. либо Откл.), заправляющей машину в крутые повороты подтормаживанием внутренних колес.
Тормоза работают отлично.
Вопросы парковки решают камеры по кругу — с их помощью на центральном дисплее формируется вид сверху с динамической прорисовкой траектории.
Под двигателем снизу — пластиковая защита. Под ней — лишь 120 мм дорожного просвета: на грунте или около бровок на Q50 стоит быть осторожным.
Салон, как геймерский клуб
Внутри Q50 — цифровой мир. Начиная от удобных передних сидений (с подогревом), управляют положением которых, как и руля, электроприводы. Можно менять длину подушки, управлять поясничной поддержкой. У водительского еще и регулируется расстояние между довольно плотными валиками боковой поддержки.
Архитектура передней панели современна, построена вокруг вертикальной пары больших сенсорных экранов. Верхний — для информации (например, туда выведена навигационная карта), и его сильно засвечивает солнце. А вот нижний (для управляющих функций), обрамленный физическими кнопками, меньше подвержен засвету.
Все вместе достаточно функционально.
Центральная консоль переходит в подлокотник — получается аналог гоночного кокпита вокруг водителя.
Бардачок мелковат, как и карманы в дверях. Бокс в подлокотнике обшит бархатом, как и другие емкости. Он невелик. В нем есть розетка 12 В, два usb, aux и видео. Плюс sd-карта с навигацией.
Звук в Q50 качественный — Infiniti Bose Performance на 16 динамиков. Звукоизоляция приличная, но рокоток двигателя на высоких оборотах в салон попадает. Впрочем, для азартного водителя его "музыка" будет важнее аудио.
Ограниченно-семейный седан
Q50 — это автомобиль первого ряда. Потому что центр удовольствий и удобств смещен именно вперед.
Сзади все скромнее.
В ногах у задних пассажиров — высокий трансмиссионный тоннель. Да и все здесь рассчитано на двоих, причем не слишком высоких седоков: у рослых людей и колени упрутся в спинки передних сидений, и голова будет елозить по потолку. Сам задний диван отформован под пару людей.
Спинка дивана раздельно складывается вперед (из багажника ее при этом надо чем‑то толкать) — получается узкий лаз с высокой ступенью и дополнительный объем для грузов.
Климат-контроль двузонный, поэтому заднему ряду достались от него только воздуховоды.
Еще здесь есть пепельница, а в откидном подлокотнике — два подстаканника. Есть карманы в спинках передних сидений, а вот в дверях их нет.
Объем багажника — 500 л, для класса спортседанов неплохо. Но это столько же, сколько и у скромных французских седанчиков В-класса.
В подполье грузового отсека — домкрат, ключ, буксировочная проушина и нет места (даже отформованной в металле ванны) под докатку.
Не слишком прожорливый. Как для довольно энергичного автомобиля расход у Q50 нормальный: в городе это 12,0-12,5 л, на трассе — 8,0 л (при 120-140 км / ч). А бак‑то тут на 80 л, так что рейды можно делать длительные.
Вывод
Q50 — премиальный седан, который дешевле европейских аналогов. Или, что одно и то же, лучше укомплектованный за те же деньги. Но японка, в отличие от немцев, не дает потребителю особого выбора — ни в моторах, ни в коробках, ни в типе привода.
На этой машине можно путешествовать и семьей (двое взрослых + двое детей), но, по сути, она больше подходит тем современным “дровосекам”, которые хотят выделяться во всем. Infiniti им это обеспечит, если вышеупомянутые завсегдатаи барбершопов имеют деньги не только на стрижку, но и более 1 млн грн на саму Q50.
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