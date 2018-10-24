Красотка из спортклуба. Все, что мы знаем о новом премиум-седане Infiniti Q50

Премиум-седан Infiniti Q50 — это эффектная и более доступная альтернатива BMW и Audi, салон которого понравится фанату гаджетов, а двигатель — любителю недозволенных скоростей.

Чирлидерша — лучшая из характеристик, которые можно дать Infiniti Q50. Седан эффектен, имеет по‑спортивному подтянутую фигуру-кузов и своим поведением разогреет кого угодно.

А еще этот автомобиль среднестатистический киевлянин не видит в потоке ежедневно. Иными словами, Q50 — девушка красивая, экспрессивная, но не часто обзаводящаяся партнерами.

В 2018‑м в Украине стали продавать уже обновленную Q50.

Машину, первая версия которой появилась пятью годами ранее, поправили в мелочах — формы бамперов, задняя оптика, решетка радиатора. Ключевая новация — это доступная для комплектации sport система цифрового управления рулем DAS второго поколения (первое дебютировало вместе с самой моделью). Она превращает баранку в компьютерный джойстик: движения руля "передает" на колеса электроника. У двух других комплектаций (pure и luxe) рулевое классическое — с гидро- либо с электро­усилителем.

Система DAS необычна, но работоспособна. Да и вся Q50 оказалась автомобилем, который массированное использование "цифры" не сделало неженкой.

В этом НВ убедился, протес­тировав обновленный седан в ком­плектации sport, с безальтернативными для Украины двухлитровым бензиновым турбомотором, семиступенчатым автоматом и задним приводом.

Ехать красиво и быстро

Руль у Q50 острый, делает всего лишь два оборота. Никаких ощущений компьютерности (хотя управление цифровое) нет. По реакциям все четко и точно, только на больших углах появляется искусственность реакций и легкое закусывание.

Автомат на семь ступеней в 95% случаев переключает передачи мягко и незаметно. В режиме спорт — а он у АКПП есть — и при резком разгоне появляется агрессивный акцент при смене ступени.

У коробки есть ручной режим переключений (рычагом и подрулевыми). При разгоне АКПП даже в нем переключит передачу вверх, но сделает это лишь в красной зоне тахометра (6,5 тыс. об / мин). Режим легко отключить — достаточно удержать правый подрулевой лепесток.

Двухлитровый двигатель имеет солидный крутящий момент в 350 Нм и без напряга тянет едва ли не с холостых. Соответственно, и разгоняет он машину до 100 км / ч за 7,3 с легко, хотя этот процесс (благодаря коробке) не сопровождается резким вдавливанием тела водителя в кресло.

Задний привод — бонусный адреналин, особенно зимой.

Независимая подвеска (двухрычажка спереди и многорычажка сзади) у Q50 настроена удачно как для Украины. То есть она умеет решать две разные задачи. Первая — удерживать машину в виражах. Вторая — не вытряхивать при этом водителя из кресла (а его зубы и пломбы — изо рта) на плохой дороге. На покрышках 245 / 40 RF19, даже с учетом низкого профиля и того, что это runflat (с жесткой боковиной, принимающей на себя нагрузку при проколе), машина катит в меру плавно. Можно и по битому асфальту ездить — это будет не совсем приятно, но и не ужас-ужас. Впрочем, возможно, это заслуга именно runflat.

Характер спортивной девушки Q50 можно корректировать самостоятельно, без обращения к каким‑либо психотерапевтам. Достаточно поработать Infiniti Drive Mode Selector и выбрать клавишей один из четырех режимов движения: снег, стандарт, спорт, персонал.

Если судить по режиму персонал, при этом происходит подстройка следующих функций: двигателя / коробки передач (спорт, стандарт, снег), рулевого (две подфункции: режим — может быть спорт и стандарт, отклик — только стандарт), системы удержания в полосе active lane control (возможна низкая и высокая ее чувствительность) и active trace control (Вкл. либо Откл.), заправляющей машину в крутые повороты подтормаживанием внутренних колес.

Тормоза работают отлично.

Вопросы парковки решают камеры по кругу — с их помощью на центральном дисплее формируется вид сверху с динамической прорисовкой траектории.

Под двигателем снизу — пластиковая защита. Под ней — лишь 120 мм дорожного просвета: на грунте или около бровок на Q50 стоит быть осторожным.

Салон, как геймерский клуб

Внутри Q50 — цифровой мир. Начиная от удобных передних сидений (с подогревом), управляют положением которых, как и руля, электроприводы. Можно менять длину подушки, управлять поясничной поддержкой. У водительского еще и регулируется расстояние между довольно плотными валиками боковой поддержки.

Архитектура передней панели современна, построена вокруг вертикальной пары больших сенсорных экранов. Верхний — для информации (например, туда выведена навигационная карта), и его сильно засвечивает солнце. А вот нижний (для управляющих функций), обрамленный физическими кнопками, меньше подвержен засвету.

Все вместе достаточно функционально.

Центральная консоль переходит в подлокотник — получается аналог гоночного кокпита вокруг водителя.

Бардачок мелковат, как и карманы в дверях. Бокс в подлокотнике обшит бархатом, как и другие емкости. Он невелик. В нем есть розетка 12 В, два usb, aux и видео. Плюс sd-карта с навигацией.

Звук в Q50 качественный — Infiniti Bose Performance на 16 динамиков. Звукоизоляция приличная, но рокоток двигателя на высоких оборотах в салон попадает. Впрочем, для азартного водителя его "музыка" будет важнее аудио.

Ограниченно-семейный седан

Q50 — это автомобиль первого ряда. Потому что центр удовольствий и удобств смещен именно вперед.

Сзади все скромнее.

В ногах у задних пассажиров — высокий трансмиссионный тоннель. Да и все здесь рассчитано на двоих, причем не слишком высоких седоков: у рослых людей и колени упрутся в спинки передних сидений, и голова будет елозить по потолку. Сам задний диван отформован под пару людей.

Спинка дивана раздельно складывается вперед (из багажника ее при этом надо чем‑то толкать) — получается узкий лаз с высокой ступенью и дополнительный объем для грузов.

Климат-контроль двузонный, поэтому заднему ряду достались от него только воздуховоды.

Еще здесь есть пепельница, а в откидном подлокотнике — два подстаканника. Есть карманы в спинках передних сидений, а вот в дверях их нет.

Объем багажника — 500 л, для класса спортседанов неплохо. Но это столько же, сколько и у скромных французских седанчиков В-класса.

В подполье грузового отсека — домкрат, ключ, буксировочная проушина и нет места (даже отформованной в металле ванны) под докатку.

Не слишком прожорливый. Как для доволь­но энергичного автомобиля расход у Q50 нормальный: в городе это 12,0-12,5 л, на трассе — 8,0 л (при 120-140 км / ч). А бак‑то тут на 80 л, так что рейды можно делать длительные.

Вывод

Q50 — премиальный седан, который дешевле европейских аналогов. Или, что одно и то же, лучше укомплектованный за те же деньги. Но японка, в отличие от немцев, не дает потребителю особого выбора — ни в моторах, ни в коробках, ни в типе привода.

На этой машине можно путешествовать и семьей (двое взрослых + двое детей), но, по сути, она больше подходит тем современным “дровосекам”, которые хотят выделяться во всем. Infiniti им это обеспечит, если вышеупо­мянутые завсегдатаи барбершо­пов имеют деньги не только на стрижку, но и более 1 млн грн на саму Q50.

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