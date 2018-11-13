Два лифта и сад на крыше. В Нью-Йорке представили пентхаус от бюро Захи Хадид за 50 миллионов

Архитектурное бюро Zaha Hadid Architects представило новый трехэтажный пентхаус в нью-йоркском районе Челси. Приблизительная стоимость люксовых апартаментов — около $50 миллионов долларов.

Как сообщает издание Dezen, компания-застройщик Related Companies представила новый жилой комплекс 520 West 28th Street, спроектированый бюро ZHA. Здесь есть различные апартаменты, но самые дорогие из них — пентхаус на трех этажах, который оценивают в 50 миллионов долларов.

Площадь пентхауса 636 кв. м. Здесь разместились пять спален, две ванные комнаты и гардеробная, а также библиотека, гостиная с камином и кухня со столовой. Подняться с этажа на этаж можно дизайнерской винтовой лестницей элегантного белого цвета, спроектированной несколько лет назад лично Захой Хадид. Также можно перемещаться между этажами с помощью двух лифтов, доступ к которым есть только у владельцев апартаментов.

Для комфорта жильцов пентхауса на крыше предусмотрено собственное пространство площадью 237 кв. м. Здесь оборудована открытая кухня и разбит небольшой, но очень красивый сад.

Жильцам всего комплекса предоставлен бассейн, кинотеатр IMAX и тренажерный зал со спа-салоном.

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