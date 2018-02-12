Для него и для нее. Лучшие идеи оригинальных подарков на День Святого Валентина

Близится один из самых долгожданных и приятных праздников в году – День всех влюбленных, а значит самое время выбирать подарок для любимого человека

Порадовать и удивить вторую половинку на День Святого Валентина можно как с помощью полезных и практичных подарков, так и благодаря символичным безделушкам, которые, тем не менее, зажгут искорку счастья в глазах любимого человека.

Если в вашем сердце живет любовь, НВ STYLE предлагает ознакомиться с подборкой интересных и романтических подарков на 14 февраля для мужчин и для женщин. Помните, что самое главное в этот день – ваше внимание, ласка и забота.

Что подарить мужчине на 14 февраля

Впечатления. Если вы не знаете, что подарить парню на 14 февраля, подарите ему впечатление. Сегодня в качестве подарка очень популярны сертификаты на полет на самолете, прыжок с парашютом, картинг, катание на квадроцикле, роуп-джампинг, полет на воздушном шаре, студийную запись песни, романтический ужин или спа-процедуры на двоих и многие другие активности. Такой подарок на День влюбленных точно запомнится надолго.

© bezzznika / Depositphotos

Техника. Какой мужчина не любит интересные технические новинки? Если вы не знаете о предпочтениях вашего любимого, можете спросить об этом прямо. А если хотите сделать сюрприз, можно спросить об этом у его друзей или довериться собственной интуиции.

Как вариант, на подарком на 14 февраля может стать портативное зарядное устройство, квадрокоптер, экшн-камера, очки виртуальной реальности, фитнес-браслет, крутые наушники и многое другое.

© Unsplash

Вкусный подарок. Точно так же, как к технике, мало кто из мужчин равнодушен к еде. День Святого Валентина – прекрасный повод включить кулинарную фантазию и побаловать мужчину его любимыми блюдами.

Если сами готовить вы не хотите, можете забронировать столик в ресторане или заказать блюда на дом. Не забудьте о сладостях – многие кондитерские магазины 14 февраля предлагают массу десертов в форме сердечек, а также могут приготовить лакомство с учетом ваших пожеланий.

Билет на концерт, в кино или театр. На валентинов день мужчине можно подарить билет на концерт любимой группы, на интересный спектакль, фильм или на игру любимой спортивной команды. Вспомните, чем интересуется ваш любимый, и займитесь поиском событий, которые он бы с удовольствием посетил.

Аромат. На День влюбленных мужчине можно подарить флакон духов. Это универсальный подарок на любой праздник, уместен он будет и 14 февраля. Вы можете подарить как любимый аромат вашего партнера, так и поэкспериментировать, купив новые интересные духи.

© Yves Rocher

Что подарить женщине на 14 февраля

Впечатления. Так же, как и мужчин, женщин можно приятно удивить сертификатом на впечатление. Это могут быть различные процедуры в салоне красоты или спа-салоне, фиш-пилинг, танцевальный мастер-класс (например, урок танго для вас двоих), урок по декупажу или рисованию, фотосессия и так далее.

Если позволяет время и бюджет, отличные впечатления и незабываемые эмоции на День Всех Влюбленных женщина получит от совместного романтического путешествия.

Украшения. Ювелирные украшения – это не только красивый, но и приятный подарок на 14 февраля. Такой подарок свидетельствует о любви, уважении и заботе со стороны мужчины. На день влюбленных женщине можно подарить серьги, кулон, цепочку или кольцо.

Если вы еще не женаты, но думаете о предложении руки и сердца, в День Святого Валентина можно подарить любимой обручальное кольцо. От такого сюрприза женщина точно будет в восхищении.

© Unsplash

Красивое нижнее белье. На День Святого Валентина можно порадовать женщину изысканным нижним бельем. Подойдите к выбору комплекта белья со всей серьезностью, учитывайте размер и предпочтения женщины в цвете одежды. Если с размером бюстгальтера и трусиков вы боитесь прогадать, подарите пеньюар, шелковый халатик или чулки.

Косметика. Косметика – это беспроигрышный подарок на 14 февраля. Это может быть набор для ухода за телом, красивая губная помада, пена для ванны, ароматические свечи, мыло в форме сердечка, парфюм и многое другое. Такой подарок говорит о том, что мужчина видит и ценит женскую красоту.

© Yves Rocher

Картина или фотография. Если женщина увлекается искусством, на День Святого Валентина ей можно подарить красивую картину или большую стильную фотографию. Такой подарок не останется незамеченным и украсит интерьер дома.

На картине или фотоснимке можете быть изображены вы вдвоем. В таком случае подарок будет еще более оригинальным и запоминающимся.

© Unsplash

Не забудьте преподнести своей любимой женщине цветы (если она их, конечно, любит). Также девушкам можно дарить различные сладости и милые валентинки. На день влюбленных можно сделать валентинку своими руками: такую открытку ваша избранница очень высоко оценит и будет бережно хранить.

Не стоит на День Святого Валентина дарить женщинам посуду и бытовые приборы. В этот день ваша любимая не должна думать о домашнем хозяйстве. Также в списке запретных подарков на 14 февраля – весы, эпилятор, пояс для похудения и любые вещи, которые могут заставить женщину усомниться в том, что она для вас самая лучшая, красивая и желанная.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook