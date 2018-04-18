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Часовая компания Audemars Piguet откроет luxury-отель на высокогорье Швейцарии

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Часовая компания Audemars Piguet откроет luxury-отель на высокогорье Швейцарии
Фото: bjarke ingels group

Производитель часов класса люкс швейцарская Audemars Piguet откроет впечатляющий отель Hôtel Des Horlogers в Швейцарии. Дизайн проекта разработала Bjarke Ingels Group (BIG).

Отель будет расположен на горнолыжном курорте Валле-де-Жу, по соседству с музеем производителя роскошных часов, который также разрабатывается компанией BIG, пишет Designboom.

 

Фото: bjarke ingels group

Пятиуровневое здание отеля будут соединять зигзагообразные пандусы, которые будут выходить на тропинку, ведущую к музею и лыжным трассам. Hôtel Des Horlogers будет иметь около 50 номеров, два ресторана, бар, спа-центр и конференц-центр.

 

Фото: bjarke ingels group

Отель будет вписан в ландшафт так, чтобы обеспечить прекрасный вид на окружающую его долину.

 

Фото: bjarke ingels group

Строительство отеля уже началось. Ожидается, что он откроется в 2020 году.

 

Фото: bjarke ingels group

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