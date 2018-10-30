Белла Хадид переехала жить к бойфренду. Как выглядит новый дом супермодели

The Weeknd попросил свою подругу Белла Хадид переехать к нему в роскошный пентхаус Нью-Йорка - который он снимает за 60 000 долларов в месяц.

Как сообщает Dailymail, дом может похвастаться бесконечным списком роскошных функций, включая мраморные стены и теплый пол. 22-летняя Белла и ее 28-летний друг будут жить по-соседству с Мег Райан, Джастином Тимберлейком и Джессикой Бил.

Огромный дом может похвастаться четырьмя спальнями и четырьмя полностью оборудованными ванными комнатами, большой гостиной, в которой достаточно места для развлечения гостей. Лифт открывается прямо в дом, в котором есть белый пол из дуба, а также «большая комната» с потолками с двойной высотой, деревянными балками и газовым камином, отделанным мрамором.

Настоящая изюминка дома - большая кухня с мраморной столешницей и приборы из нержавеющей стали, а также винный холодильник на 70 бутылок. В главном люксе есть несколько шкафов и ванная комната, украшенная мраморными стенами, автономной ванной и душевой кабиной с каменной кладкой и подогреваемыми полами.

На верхнем этаже есть свободная комната с стеклянными дверями от пола до потолка, которые открываются на частной террасе площадью 1000 квадратных футов со встроенной кухней, грилем, холодильником и раковиной. На террасе также есть сад.

Роскошные функции выходят за рамки пентхауса, а здание имеет различные удобства, включая бассейн, детскую комнату, тренажерный зал, винный погреб и террасу на крыше площадью 5000 квадратных футов.

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