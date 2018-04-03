Базель 2018. Пять главных часовых трендов

Накануне в швейцарском Базеле завершилась крупнейшая международная часовая выставка Baselworld 2018.

В рамках выставки мировые бренды, включая Omega, Bvlgari, Rolex и Chanel представили новые коллекции часов и ювелирных украшений, сформировав ключевые тренды года в часовом искусстве.

НВ Style называет пять главных часовых трендов года по итогам Базель 2018.

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Скелетон

В коллекциях Chanel, DeGrisorgono и Bvlgari

Длинные ремешки

В коллекциях Chanel, Harry Winston и Bvlgari

Камни в конфетных оттенках

В коллекциях: Rolex, Chopard и Harry Winston

Часы «бойфренда» в гламурном стиле

В коллекциях: Swarovski, Omega и Tag Heuer

Элегантное золото

В коллекциях: Gucci, Chopard и Bvlgari

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