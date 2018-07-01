Античный дворец на Эльбе. Вилла Карла Лагерфельда выставлена на продажу за 10 млн евро

Классическая вилла 1920-х годов у реки Эльбы в Германии, которую дизайнер Карл Лагерфельд восстановил и назвал в честь своего партнера Жака де Башера, выставлена на продажу за 10 млн евро.

Уроженец Германии Лагерфельд, 84-летний креативный директор Chanel и Fendi, купил поместье в романском стиле в гамбургском пригороде Бланкенезе в 1989 году, примерно в то же время, когда умер его партнер Жак де Башер, и назвал ее Вилла Жако, сообщает Mansion Global.

Фото: Engel & Völkers

Хотя дизайнер продал дом в 1997 году, отголоски сделанной им реконструкции все еще можно увидеть в деталях жилища.

Дом находится в центре участка площадью 12 тыс. квадратных метров с видом на реку Эльба. Изначально построенный как одноэтажный особняк для холостяка, он имеет роскошные комнаты и грандиозные классические детали - в том числе имплювий, римский бассейн в фойе.

Фото: Engel & Völkers

В 1927 году дом купил адвокат и нанял дизайнера роскошных домов Вальтера Бэдекера, которому поручили добавить второй уровень для спален. В отличие от богато украшенного первого этажа, второй сделан более уютным и интимным, с лестницей, ведущей на площадку, на которой находится библиотека, с которой расходятся двери в несколько спален с ванными комнатами.

Фото: Engel & Völkers

Лагерфельд заплатил за дом в 1989 году 3 млн немецких марок, и нанял арт-реставратора Ренату Кант, чтобы восстановить его. Позже он показал свой дом в книге под названием Ein Deutsches Haus (Немецкий дом).

Дизайнер продал дом в 1997 году, по причине слишком спокойного его расположения: «На Эльбе невозможно жить. Вы проводите все свое время, глядя на реку. Все закончится тем, что вы станете ленивым».

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