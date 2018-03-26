Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду. 16-летний веган покорил Instagram яркими десертами

16-летний начинающий кондитер Хосе обещает повысить аппетит каждому, кто посетит его страничку в Instagram.
Подросток покорил сеть своими яркими веганскими десертами, фото которых он регулярно публикует в Instagram.
По его признанию, идея создать страничку в сети, посвященную его кондитерским работам, появилась у него после того, как он пытался найти рецепты красивых и оригинальных веганских десертов. Хосе признался, что погуглив веганские десерты, он пришел к выводу, что все предложенные варианты выглядят либо скучно, либо банально.
«Жизнь слишком коротка, чтобы есть скучную еду», - утверждает талантливый кондитер.
Большинство его десертов сделаны на основе фруктов и кокосового молока. Хосе убежден, что приготовить красивый и вкусный десерт без вредных добавок абсолютно реально.
«Почти все мои десерты приготовлены с использованием полезных продуктов, которые подходят для употребления веганами», - говорит юный талант.
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