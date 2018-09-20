За $250 млн. Как выглядит штаб-квартира McDonald’s в Чикаго

Самая известная сеть фаст-фудов в мире McDonald's открывает штаб-квартиру в Чикаго. Офис обошелся компании в 250 млн долларов.

Компания была основана именно в этом городе, и новое пространство будет означать ее долгожданное возвращение, пишет Hypebae.

Фото: Garret Rowland

В новом здании разместится 2000 сотрудников McDonald's, а также новое подразделение под названием Hamburger University - место для обучения сотрудников и будущих лидеров компании.

Дизайн штаб-квартиры фокусируется на содействии сотрудничеству между членами команды, а также создании открытых пространств с рабочими местами, а также функциональных зон на улице.

Фото: Garret Rowland

В новом офисе есть McCafé, мини-музей игрушек из Happy Meal и старинных памятных вещей.

На первом этаже офиса расположен уникальный ресторан McDonald's: в его меню есть все классические позиции, а также блюда-международные любимчики и специальные блюда. Также в этом ресторане есть киоски самообслуживания, мобильного заказа и оплаты, а также обслуживание столов.

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