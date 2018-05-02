Вы все делали не так, как надо. Японский шеф-повар показал, как правильно есть суши

Знаменитый японский шеф-повар Нобуюки Нобу Мацухиса показал, как правильно есть суши и роллы.

По мнению одного из самых влиятельных японских шеф-поваров в мире, традиционный способ употребления суши имеет несколько ошибок. В видеоинтервью американскому изданию Business Insider Мацухиса наглядно показывает, как, по его мнению, нужно употреблять популярное блюдо.

Он рекомендует не смешивать соевый соус с васаби. В частности, Мацухиса советует окунать в соевый соус только рыбу, без риса, и лишь затем добавлять к суши немного васаби – сверху рыбы. Помимо того, что такой способ употребления суши и роллов гораздо удобнее привычного, он также позволяет лучше прочувствовать вкус блюда.

«Это более традиционный способ», - отметил он.

При употреблении роллов также следует ограничить добавление соевого соуса. Вместо того, чтобы окунать весь кусочек блюда, ограничьтесь лишь небольшой частью. По мнению эксперта, слишком большое количество соевого соуса не позволит ощутить истинный вкус блюда.

Кроме того, употреблять кусочек ролла нужно целиком, не откусывая по частям. Он отмечает, что это самая грубая ошибка при употреблении роллов, ведь каждый кусочек ролла содержит несколько ингредиентов, подобранных таким образом, чтобы усилить и улучшить вкус друг друга.

Шеф-повар напомнил, что имбирь подается к блюду для того, чтобы можно было попробовать сразу несколько разных видов суши. Перед употреблением другого вида суши рекомендуется съесть небольшой ломтик имбиря – это позволит перебить во рту вкусовые ощущения и в полной мере ощутить вкус другого вида суши.

В завершении видео Мацухиса добавил, что необходимо начинать с более легких видов суши, оставляя варианты с жирной рыбой на потом.

«Мне кажется, лучше начинать с легкого, а затем переходить к более тяжелому. Я имею ввиду жирную рыбу, которую лучше съесть под конец. Финальными суши трапезы могут быть роллы», - подытожил он.

Как правильно есть суши. Показывает Нобуюки Нобу Мацухиса

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