Праздник по-взрослому. В Британии выпустили елочные украшения с виски

Британский производитель алкоголя The Lakes Distillery в преддверии католического Рождества и Нового года выпустил елочные игрушки с алкоголем внутри.
Игрушки выглядят как миниатюрные круглые бутылочки, которые наполнены виски, джином и водкой, их можно вешать на елку. В каждой игрушке содержится примерно 20 миллилитров алкоголя.
Производитель говорит, что праздничный подарочный набор позволит отпраздновать дух Рождества, подарив его любителю джина, виски или водки, или побаловав себя в канун праздников.
Шары с алкоголем упакованы в наборы по шесть мини-бутылочек или по одной бутылке побольше в праздничной упаковке. Набор обойдется в 20 фунтов, а одна игрушка будет стоить 12.
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