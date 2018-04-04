Справочник для foodie. Michelin опубликовал новый гид по главным кулинарным городам Европы

В этом году в список было добавлено 58 ресторанов с одной звездой Michelin

Французская компания Michelin, издатель одного из самых авторитетных кулинарных рейтингов Европы, опубликовала новый гид по главным кулинарным городам Европы - Main Cities of Europe 2018.

В 37-е издание гида попали 36 городов в 20 странах и в общей сложности 2 108 ресторанов.

В авторитетную подборку попал первый ресторан с двумя звездами Michelin в Будапеште Onyx, открытый в 2007 году. "Шеф-повар Адам Мейсарош - это доморощенный талант, который делает классические венгерские блюда современными, - говорит Майкл Эллис, международный директор гидов Michelin. - Onyx - это элегантный прием пищи. На тарелке находятся изысканность, зрелость, и каждое блюдо показывает оригинальность".

Будапештский Onyx первым в Венгрии получил вторую звезду Michelin

В этом году в список было добавлено 58 ресторанов с одной звездой Michelin, в результате чего общее количество одобренных составителем гида ресторанов в Европе составило 238.

Фото: 7 Food Sins Gastro Pub

В европейском гиде также есть рестораны, получившие статус Bib Gourmand – заведения, посетители которых могут насладиться едой (плюс бокал вина) за 40 долларов. В этом путеводителе рассказывается о 59 новых ресторанах Bib Gourmand, в результате чего общая сумма достигла 295 заведений бюджетного уровня с непринужденной обстановкой.

С полным списком заведений из нового гида Main Cities of Europe 2018 можно ознакомиться здесь.

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