Служители вкусного культа

История отношений человека с едой и напитками, которые он потребляет, знает множество случаев, когда кто-то вводит эталон потребления или приготовления того или иного продукта в обиход.

И если имени первого винодела не знает никто – это случилось в такой глубокой древности, что и представить трудно, то, например, имя человека, научившего всю Европу культуре потребления такого заморского продукта, как кофе, нам известно. Как и имя человека, который поставлял сахар во все уголки Российской империи, в состав которой некогда входила и Украина.

А знаете ли вы, как звали нашего соотечественника, составившего рецепт первой украинской крафтовой водки? Нет? Потерпите немного – обо всем по порядку!

Неизвестный винодел

Светлая ему память, ведь человечество радостно оперирует теперь огромным количеством рецептов приготовления всевозможных вин. Культура пития этого популярнейшего напитка настолько выросла, что мы с удовольствием посещаем винные фестивали, а утонченные ценители старых вин смертным боем бьются на аукционах, к примеру, за Массандровский херес, урожая 1775 года.

Кофе по-козацки

Эта история – предмет нашей особой национальной гордости. Козак, научивший всю Европу культуре пития кофе по-венски, был подлинным воином и предпринимателем. Его звали Юрий-Франц Кульчицкий. Он принял самое непосредственное участие в свержении османского господства в Европе. И свыше трех столетий тому именно этому человеку с авантюрным складом характера выпала честь ввести моду на кофе.

В благодарность за шпионские и дипломатические труды пана Кульчицкого король Ян III выдал ему в качестве суперприза… 300 мешков трофейного турецкого кофе. Наш соотечественник не растерялся, устроив настоящую рекламную кампанию с дегустацией и возможностью приправить горький турецкий напиток медом, сахаром либо молоком.

А вскоре к кофе по-венски Кульчицкий предложил миниатюрные рогалики, напоминающие турецкий полумесяц… И теперь мы наблюдаем за тем, как этот напиток в сочетании со сдобой завоевал практически весь мир.

Но, давайте скажем честно, любителей пить кофе с сахаром гораздо больше, чем кофейных гурманов, смакующих свой любимый напиток без него.

Сахарный маг

Николай Терещенко, основавший свою сахарную империю на просторах Российского государства, был выходцем из Глухова (Сумская область). Местный люд дивился его предпринимательскому таланту и называл магом, «которому бесы помогали всю жизнь».

Человеческая тяга к сладкому сыграла господину Терещенко на руку – его вкусная продукция вскоре стала пользоваться невероятным спросом. А спрос, как известно, рождает предложение. К примеру, «Товарищество свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко», основанное в 1870 году, поставляло сахар не только в пределах Российской империи, но и уверенно вышло на мировой уровень. Экспортные поставки сладкого товара были налажены в Англии, Германии, Швейцарии, Норвегии, Китае, Персии и даже Афганистане. При этом годовой объем экспорта составлял около 14 190 тонн.

Английское слово craft переводится как «ремесло», «искусная работа». Крафтовые продукты создаются в небольших экспериментальных цехах. Их производят в ограниченных объемах, применяя высокие технологии и ручной труд

Градус отечественно крафта

Человека, вдохновившего на создание первой крафтовой водки, звали Клим Житник. Он родился в начале 20-х годов XIX столетия в Черниговской области. Господин Житник был настоящим ученым, исследователем и новатором, увлекшимся изучением вопросов экстрагирования и мацерации лекарственных растений, а также их влияния на человеческую иммунную систему.

Особое влияние на труды самого Житника оказал тогда еще молодой ученый Илья Мечников – будущее мировое светило иммунологии. Клим и Илья познакомились в 60-е годы XIX века на ученых собраниях Харьковского университета. По словам очевидцев, общие интересы двух этих амбициозных ученых оказали ощутимое влияние на дальнейшие исследования и достижения каждого из них.

В 70-е годы XIX века Клим Житник продолжает свои исследования в Европе, а затем уезжает в Канаду.

В наши дни некоторые находки Клима Житника по экстрагированию и мацерации лекарственных растений, в числе которых липа, акация и калган, а также пророщенные злаковые культуры, вызвали предметный интерес у группы молодых украинских стартаперов. Положив в основу изыскания ученого, они не только разработали целый ряд уникальных рецептур, но и метод производства соответствующих напитков.

Эту исследовательскую инициативу поддержал украинский бизнесмен Павел Климец, увлеченный вопросом отечественных инноваций. Именно он принял решение реализовать этот проект на своем предприятии, расположенном в Харьковской области.

Продолжение следует.

О тонкостях производства первой отечественной крафтовой водки мы расскажем в следующем номере.