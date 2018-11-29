Шотландский дом-ресторан Whisky Corner создал первый в Украине концептуальный кейтеринг в килтах

Whisky Corner заслужил расположение жителей столицы оригинальными блюдами шотландской кухни, высоким уровнем сервиса и уникальной коллекцией виски. В ресторане представлено более 800 сортов этого культового для Шотландии напитка.
Теперь насладиться вкусом редкого виски и получить гастрономическое удовольствие можно не только в стенах ресторана. Служба кейтеринга Whisky Corner занимается организацией корпоративных и личных мероприятий на самом высоком уровне.
«Многолетний опыт команды позволяет нам организовывать мероприятия любой сложности «под ключ». На торжественном событии не бывает незначительных деталей, поэтому все - от посуды до текстиля и декора - должно быть идеально. Мы знаем, как это делать. Кроме всего прочего, кейтеринг в килтах - это красиво», - говорит Алексей Островский, управляющий Whisky Corner.
Помимо традиционных форматов - таких, как банкет или фуршет, служба кейтеринга шотландского дома-ресторана организовывает выездные дегустации виски. Шеф-сомелье Олег Козловский поможет сориентироваться среди разнообразия сортов и подберет для дегустации особенные экземпляры, которые впечатлят гостей.
В вопросах кухни шеф-повар Whisky Corner Алексей Повторейко считает, что главное - гибкость в коммуникации с клиентом и креативный подход: «Выездной стейк-хаус для барбекю-вечеринки под открытым небом или raw-bar cо свежими морепродуктами - отличное решение для нестандартного события».
К продуктам шеф относится с трепетом. Если речь идет о мясе для стейков - то это отборная говядина, которую ферментируют фирменным способом: в пчелином воске. Свежих лобстеров и устриц привозят из Франции и Ирландии, осетров и черную икру поставляет проверенное временем локальное хозяйство.
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