Если паска не удалась. Шесть ошибок при выпекании кулича, и как их исправить

В это воскресенье, 8 апреля, украинцы будут отмечать великий православный праздник – Пасху.

По традиции, в этот день люди собираются на церковных службах, святят паски, яйца, мясо, яблоки, сладости и другое содержимое пасхальной корзинки, навещают родственников и друзей с вкусными гостинцами, и, конечно же, обмениваются праздничным «Христос воскрес!».

Кто-то покупает пасхальный хлеб в магазинах или кондитерских, а кто-то печет куличи самостоятельно. Бесспорно, пышная и ароматная домашняя паска – это лучшее лакомство на Воскресенье Христово. Но что делать, если паска не получилась?

НВ STYLE перечисляет самые распространенные ошибки при выпекании пасок и рассказывает, как приготовить идеальную паску.

Паска пригорает

Одна из самых распространенных проблем, когда у хозяйки не получаются паски, – это пригорание стенок или верхушки кулича. Перед тем как поставить паски в духовку, ее необходимо хорошо разогреть (примерно до 170 градусов). В этом случае она будет сохранять равномерную температуру во время выпечки. Если же поставить куличи в неразогретую духовку, паски могут подгореть. Также, чтобы избежать подгорания, нужно смазывать форму для выпечки сливочным маслом и стелить на дно пергамент.

Если вы заметили, что подгорает верх кулича, убавьте температуру выпекания градусов на 20 и прикройте верхушку паски чуть влажным пергаментом или фольгой.

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Паска не пропеклась внутри

Чтобы 8 апреля отметить Пасху весело и вкусно, нужно подходить к процессу выпекания пасок с особым вниманием. Чтобы не столкнуться с тем, что кулич сырой внутри, нужно знать примерную продолжительность выпекания. Маленькие паски массой меньше 1 кг выпекают около 30 минут, килограммовые куличи – 45 минут, паски массой 1,5 кг – 1 час, двухкилограммовые – полтора часа. Также готовность кулича определяют по его объему: тесто должно подняться практически до краев формы.

Еще один способ избежать непропекшейся паски – перед началом выпечки воткнуть в тесто лучинку или соломинку. Если по окончанию время приготовления вытащенная соломинка будет абсолютно сухой, без прилипшего теста, значит кулич готов.

Паску тяжело достать из формы для выпечки

Чтобы паска легко и просто доставалась из формы, нужно обложить форму бумагой для выпечки и смазать сливочным или топленым маслом. Еще один полезный лайфхак на Пасху – купить специальные раздвижные формы для кулича. Такие формы бывают круглыми и шестиугольными, паски в них получаются красивыми и вынимаются за несколько секунд.

Помните о том, что извлекать паску из формы необходимо только после того, как выпечка немного остынет.

Если тесто не подходит или падает в духовке

Чтобы сдобное тесто для кулича подошло хорошо, ему необходимо создать оптимальную температуру – около 25 градусов. При этом все ингредиенты для теста также должны быть комнатной температуры: не холодными, но и не горячими. Место, где подходит тесто, должно быть тихим и удаленным от ветра и сквозняка: любой шум, хлопок и легкое дуновение ветра приведут к тому, что тесто осядет.

Во время выпекания старайтесь не открывать дверцу духовки. Сдобная выпечка не любит, когда ее «беспокоят», и при попадании в духовку воздуха пышный кулич опадает.

Паска не получилась «воздушной»

Сдобное тесто само по себе достаточно тяжелое. Чтобы кулич получился «воздушным», тесто нужно вымешивать долго, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Также для «легкости» паски перед замесом теста хорошо просеивают муку. «Воздушности» пасхальному хлебу придает и алкоголь – качественный коньяк или темный ром.

Если не застывает глазурь

Многие хозяйки сетуют, что паска не получилась, когда не застывает пасхальная глазурь. Не всем нравится, когда белковый крем липнет к рукам или соединяет два соседних кулича. Чтобы такой неприятности на Пасху не произошло, используйте такой рецепт приготовления глазури:

В течение 5-10 минут охладите в морозильной камере яйцо. Затем отделите белок от желтка, и взбивайте белом миксером на небольшой скорости (постепенно ее увеличивая) до тех пор, пока не исчезнут пузырьки. Понемногу добавляйте в яичную массу пол стакана сахарной пудры и щепотку лимонной кислоты для блеска глазури. Крем должен получиться плотным и густым.

Чтобы глазурь не липла и не растекалась, опытные хозяйки советуют смазывать еще горячие паски.

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