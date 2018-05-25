Сезон игристого. Эксперты рассказали, как правильно пить и хранить шампанское

Эксперты Lanson, одного из старейших шампанских домов Франции рассказали, как правильно употреблять шампанское и назвали ключевые правила его хранения.

По данным специалистов, хранить шампанское следует в прохладном сухом месте, а не в холодильнике, пишет Independent. Вопреки распространенному мнению о том, что наилучшее место для бутылки шампанского – ваш холодильник, хранить игристое предпочтительнее в винном погребе. В случае, если в доме нет винного погреба, шкаф с одеждой станет отличной альтернативой, добавляют эксперты.

Подавать шампанское следует в бокалах-флюте. Специалисты отмечают, что дело не только в эстетике, ведь благодаря характерной форме флюте, напоминающей флейту, удастся на более длительное время сохранить пузырьки в напитке, а также усилить его аромат.

Одной из самых распространенных ошибок в употреблении шампанского эксперты Lanson называют чрезмерное охлаждение напитка. Оптимальным вариантом для охлаждения шампанского является ведерком со льдом, куда следует поместить бутылку игристого как минимум за 30 минут до предполагаемого распития. А вот от охлаждения напитка в холодильнике следует отказаться, так как слишком холодное шампанское теряет свой аромат и вкус.

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