Scotch is coming! Johnnie Walker выпустит виски, посвященное Белым ходокам

Алкогольный бренд Johnnie Walker запускает новый продукт под названием White Walker Scotch – крепкий алкоголь вдохновлен героями популярного сериала Игра престолов.

Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter, опубликовав видео-тизер предстоящей новинки.

Scotch is coming to the realm this Fall - White Walker by Johnnie Walker. @GameOfThrones pic.twitter.com/x4Gg3P6d7f