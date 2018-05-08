Scotch is coming! Johnnie Walker выпустит виски, посвященное Белым ходокам

Алкогольный бренд Johnnie Walker запускает новый продукт под названием White Walker Scotch – крепкий алкоголь вдохновлен героями популярного сериала Игра престолов.

Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter, опубликовав видео-тизер предстоящей новинки.

Scotch is coming to the realm this Fall - White Walker by Johnnie Walker. @GameOfThrones pic.twitter.com/x4Gg3P6d7f — Johnnie Walker (@JohnnieWalkerUS) 3 травня 2018 р.

Пока что Johnnie Walker не сообщил никаких деталей сотрудничества с HBO, снимающей Игру престолов.

Производитель алкоголя ограничился заявлением для фанатов сериала в Facebook: "Мы рады сотрудничать с HBO в White Walker от Johnnie Walker, который появится осенью этого года. Оставайтесь с нами для более подробной информации в ближайшие месяцы!"

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