Scotch is coming! Johnnie Walker выпустит виски, посвященное Белым ходокам

Алкогольный бренд Johnnie Walker запускает новый продукт под названием White Walker Scotch – крепкий алкоголь вдохновлен героями популярного сериала Игра престолов.
Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter, опубликовав видео-тизер предстоящей новинки.
Scotch is coming to the realm this Fall - White Walker by Johnnie Walker. @GameOfThrones pic.twitter.com/x4Gg3P6d7f— Johnnie Walker (@JohnnieWalkerUS) 3 травня 2018 р.
Пока что Johnnie Walker не сообщил никаких деталей сотрудничества с HBO, снимающей Игру престолов.
Производитель алкоголя ограничился заявлением для фанатов сериала в Facebook: "Мы рады сотрудничать с HBO в White Walker от Johnnie Walker, который появится осенью этого года. Оставайтесь с нами для более подробной информации в ближайшие месяцы!"
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