Самый сезон. Семь полезных свойств хурмы

Осень - сезон не только тыквы, груш и яблок, это также время гостьи из теплых азиатских стран – хурмы. Различные разновидности этого фрукта – вяжущие и сладкие, с косточками и без, мягкие и хрустящие - появляются на прилавках супермаркетов и овощных рынков.

В нашей стране можно приобрести три разновидности этого полезного фрукта: вяжущую на вкус и нуждающуюся в полном созревании хурму, темно-оранжевый с коричневатой мякотью, сладкий королек и мягкий на вкус, сочный, без косточек шарон.

Привезенная из теплых краев хурма и ее сорта имеют высокое содержание бета-каротина и различных минералов: таких как натрий, магний, кальций и железо. Кроме того, этот фрукт содержит вдвое больше диетических волокон чем яблоки, а также больше фенольных соединений, которые предотвращают сердечные заболевания.

НВ STYLE собрал семь полезных свойств хурмы и ее родственников – королька и шарона:

1. Богата питательными веществами и витаминами

Имея низкое содержание калорий и жиров, хурма содержит все виды фитонутриентов, флавоноидов и антиоксидантов, таких как катехины, галлокатехины и бетулиновая кислота. Бета-каротин, ликопен, лютеин и криптоксантин - другие мощные антиоксиданты, которые находятся в хурме. В ней также содержится большое количество витаминов и минералов, включая витамины А, С и В, калий и марганец.

2. Полезна для сердца

Сочетание питательных веществ, которые содержатся в хурме, делает фрукт отличным выбором для укрепления здоровья сердца. В частности, хурма содержит флавоноидные антиоксиданты - кверцетин и каемпферол, - потребление которых связывают с уменьшением риска сердечных заболеваний. Также хурма снижает артериальное давление, снимает воспаление и понижает уровень холестерина.

Фото: j_arlecchino / Flickr

3. Помогает при воспалениях

Хурма богата мощным антиоксидантным витамином С, который помогает снизить воспаление, являющееся общей причиной многих заболеваний. Каротиноиды, флавоноиды и витамин Е также помогают бороться с воспалительными процессами в организме.

4. Богата волокнами

Большое количество холестерина, особенно «плохого» холестерина, может увеличить риск сердечных заболеваний, инсульта и сердечного приступа. Богатые волокнами продукты, такие как хурма, могут помочь снизить уровень холестерина, снизить уровень сахара в крови и сохранить здоровье пищеварительной системы.

5. Полезна для зрения

Хурма содержит большое количество витамина А и антиоксидантов, которые имеют важное значение для здоровья глаз. К примеру, один плод хурмы обеспечивает 55% рекомендуемой суточной дозы витамина А. Хурма также содержит лютеин и зеаксантин, которые способствуют сохранению зрения.

Фото: Jeremy Eades / Flickr

6. Имеет невысокий гликемический индекс

Несмотря на относительно высокое содержание сахара этот фрукт имеет невысокий гликемический индекс - не способствует резкому повышению сахара и инсулина в крови. Поэтому хурма может входить в состав различных диет: к примеру, людей с диабетом, или тех, кто хочет похудеть.

7. Помогает в борьбе с раковыми клетками

Согласно новым исследованиям, хурма является одним из нескольких продуктов, способным бороться с клетками рака молочной железы. Ученые связывают это действие с флавоноидом физетином, содержащимся в фруктах и овощах, и в том числе в хурме. Физетин также считают помощником в уничтожении раковых клеток толстой кишки и предстательной железы.

Американский Гуру домашней кулинарии Марта Стюарт считает, что хурму недооценивают, ведь она «заслуживает той же шумихи, что и тыква». И предлагает приготовить из нее полезный завтрак:

Кростини с хурмой и бри

Фото: Bryan Gardner



Ингридиенты:

Багет

Хурма

Сыр бри

Коричневый сахар

Приготовление:

Разогрейте духовку, поместите кусочки багета на листе для выпечки. Запекайте 10 минут, до светло-золотистого цвета. Положите на каждый кусочек хлеба ломтик бри, ломтик хурмы и посыпьте сахаром. Запекайте 1-2 минуты, пока сахар не расплавится, и сыр не начнет пузыриться и становиться золотистым. При подаче посыпать измельченным перцем.

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