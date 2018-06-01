Как провести день вместе с мамой. Пять идей

Щелкая семки на свежем воздухе, вспомните с мамой ваши забавные истории, посмейтесь до колик – ведь вы вдвоем это умеете

Как часто вы проводите время с родными, вот так просто наедине, без хлопот и забот? Сколько раз вы говорите маме слова «люблю», «прости», «спасибо» или «скучаю»? Наберите ее номер, позвоните в Skype, напишите в Viber. Скажите, как сильно вы соскучились, и как вам хочется провести время вместе.

Мы подготовили несколько идей, как провести день с мамой. И пусть каждый день будет «мамин день»! Ведь это так легко!

1. Совместная поездка

С мамой вдвоём хоть в Карпаты, хоть в Болгарию. А почему нет? Сядьте вместе и подумайте, чего бы вам больше всего хотелось – полюбоваться монументальным горным пейзажем, или насладиться легким морским бризом и понежится на солнце. А может, вы давно планировали съездить к бабушке в деревню? Сладкая черешня, душистые пироги, жареные семечки… Пакуйте чемоданы и поезжайте!

2. Тур по любимым местам города

Солнечные деньки наконец пришли, и самое время выбраться на прогулку. Пройтись по парку или набережной, посидеть возле фонтана. Съесть мороженого, как в детстве. Можно зайти в любимую кофейню за ароматным капучино. А еще прогуляйтесь по набережной, посидите у фонтана. Щелкая семки на свежем воздухе, вспомните с мамой ваши забавные истории, посмейтесь до колик – ведь вы вдвоем это умеете!

3. Вкус детства

А вы помните ваше любимое детское лакомство, приготовленное мамой? Попросите повторить кулинарный шедевр. Будь то сладкий пирог или борщ, а может ваша мама готовила вам лазанью? Соберитесь вечером вместе и приготовьте любимое блюдо!

4. Приятный сюрприз

Все ваше детство мама отказывала себе в кофточке или красивой красной шляпе. Конечно, ведь все самое лучшее детям. Теперь вы порадуйте маму, пригласив ее на шопинг. Пройдитесь по магазинам, антикварным лавкам. Подберите новый образ, или просто тайно узнайте, чего она хочет, и сделайте для нее сюрприз. Маме будет очень приятно.

5. Поговорите по душам

Кто пожелает вам большого счастья, поддержит, искренье посочувствует или посмеётся? Мама - самый верный друг! Поделитесь с ней вашими планами и идеями, посмейтесь над последними новостями, расскажите парочку секретов. Сядьте на кухне вдвоем, откройте пачку-другую семок и время пролетит, как комета. Ведь это мама – самая родная и понимающая на свете.