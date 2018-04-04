Просто космос. Как необычно раскрасить яйца на Пасху 2018

Подойти к декору яиц можно с креативом!

Уже в это воскресенье, 8 апреля, украинцы будут праздновать светлый праздник Пасхи.

По традиции, в этот день люди ходят в церковь, святят паски, яйца, фрукты, сладости и другие лакомства из пасхальной корзинки. Также на Пасху принято навещать родных и близких, ходить в гости к друзьям и поздравлять друг друга радостным “Христос воскрес!”.

Ранее мы уже писали о том, что делать, если паска не удалась и предлагали интересные рецепты вкусных куличей. Сегодня НВ STYLE рассказывает, как необычно раскрасить яйца на Пасху. Удивляйте свою семью и близких!

Вооружитесь пеной для бритья, красителями и бумажными салфетками

Еще один мастер-класс по декору с помощью пены для бритья

Космические крашенки можно сделать с помощью алкогольных чернил и штампа

В создании оригинальных яиц на Пасху вам помогут наклейки и золотистые блесточки, клей и разноцветные нитки, а также – лаки для ногтей

Удивительные пасхальные яйца получаются при использовании шелковых тканей с разным принтом, резиночек и кипящей воды

Могли ли вы представить, что потрясающе красивые крашенки можно сделать с помощью капроновых носков, луковой шелухи, краснокочанной капусты, цветов и листья? А укроп может напоминать разветвленное дерево.

Прекрасный способ раскрасить яйца на Пасху – вооружиться резиночками, пищевыми красителями, уксусом и горячей водой

А как вам узоры на битых яйцах с частично снятой скорлупой?

Смешайте пищевые красители с рисом, обваляйте в нем яйца и удивляйтесь, как быстро и просто создаются прекрасные крашенки!

Сварите яйца, выложите их на дуршлаг, полейте белым уксусом. Затем капните на яйца пищевой краситель одного цвета, покрутите дуршлаг в любую сторону, капните краситель другого цвета и повторите операцию. Дайте яйцам высохнуть.

.

P.S.: Предлагаем посмотреть все приведенные выше способы декора яиц в одном коротком ролике и определиться, как вы раскрасите яйца на Пасху в этом году:

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook