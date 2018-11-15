Праздник нового вина. История, традиции и 5 отменных божоле, которые можно купить в Украине

Сегодня во всем мире - праздник молодого вина. По традиции, Божоле нуво принято отмечать каждый третий четверг ноября.

Божоле – это обширные площади в долине реки Соны, засаженные виноградниками. Здесь каждый год производят не менее 1,5 миллиона гектолитров красного и розового вина. Божоле Нуво делают из одного из самых скороспелых сортов винограда gamay noir à jus blanc (фр. гаме черный с белым соком).

Фото: EPA

Традиция празднования Божоле Нуво возникла в XIX веке и имела чисто коммерческий характер. Дело в том, что вино из винограда сорта «Гаме» заметно уступает по качеству гораздо более благородным напиткам из Бургундии и Бордо. Вино Божоле не приспособлено к долгому хранению, зато созревает быстрее, чем бургундские вина или бордо, и именно в молодом возрасте у этого вина очень яркий, ни с чем не сравнимый вкус. Так как Божоле хранится всего несколько месяцев, виноделам пришлось придумать повод, благодаря которому они могли бы в кратчайшие сроки сбывать всю продукцию.

Фото: EPA

Ежегодно каждый третий четверг ноября в многочисленных питейных заведениях Франции из бочек выбиваются пробки и начинаются «la martinee» (дегустации) молодого вина, к которому подаются знаменитые французские колбасы и запеченная птица. Традиция отмечать Божоле Нуво уже давно распространилась за пределы Франции, обрела практически мировой размах. Ежегодно 45 млн бутылок этого напитка экспортируется в 200 стран мира и приносит хороший доход Франции.

НВ STYLE выбрал пять проверенных производителей Божоле Нуво, которые точно не подведут:

Doudet Naudin, Beaujolais-Villages

Утонченное, мягкое и элегантное, это вино выполнено в традиционном бургундском стиле.

Семейная винодельня Дюде Надин находится в Бургундии – знаменитой исторической и винодельческой области Франции. Сама усадьба была построена в 1849 году, а погреба, находящиеся на ее территории, датируются 1820 годом. До сих пор здесь живут потомки семьи, основавшей хозяйство. Возраст лоз колеблется от 50 до 70 лет. Некоторые участки обрабатываются только вручную или с помощью плуга и лошади. Легкая вспашка практикуется для сохранения баланса между виноградной лозой и окружающей экосистемой.

Производитель: Doudet Naudin

Цена 305 гривен

Pasquier Desvignes, Beaujolais

Аромат вина наполнен тонами красных фруктов, малины и черной смородины в сочетании с интенсивными нотами специй. Вино идеально подходит для подачи с блюдами из белого мяса, цыпленком, вареным мясом, колбасами и сырами.

Название Desvignes в прежние времена писалось как "des Vignes", что в переводе означает "от лозы" и указывает на то, что виноград в хозяйстве выращивали издавна. Немного найдется семей, которые были бы так привязаны к своему наследию и земле. С 1420 года семье Desvignes принадлежит Domaine du Marquisat. Благодаря вековым традициям изготовления и хранения вин хозяйство Desvignes стало известно по всему миру.

Производитель: Les Grands Chais de France

Цена: 325 гривен

Bouchard Pere et Fils Beaujolais

Шелковистое, сочное вино с приятной кислинкой, нежными танинами и ягодными оттенками в послевкусии. В вине яркие ароматы цветов, вишни, малины, сухофруктов и специй.

Дом Bouchard Pere et Fils, всегда был и остается в числе лучших в Бургундии. Ему принадлежит 130 га виноградников. Собственные виноградники располагаются во всех «ключевых» коммунах Кот-д’Ора, например, таких как Шассань-Монраше и Пюлиньи-Монраше. Поэтому законы и модели, по которым существует Bouchard, отличны от привычных практик других бургундских негоциантов. Он был основан в 1731 году, а с XIX века был первым номером по экспорту на всех рынках, и занимал самые высокие позиции.

Производитель: Bouchard Pere et Fils

Цена 422 грн

Louis Jadot, Beaujolais Villages Primeur





В аромате Beaujolais Villages Primeur различаются характерные ноты ягод: шелковица, черная и красная смородина, клубника и малина, украшенные пряным нюансом белого перца и розовых лепестков. Beaujolais Villages Primeur идеально подходит к разнообразным колбасам, паштетам и сосискам, пасте и другим простым домашним блюдам.

Луи-Анри Дени Жадо основал Дом Луи Жадо в 1859 году. Но история этого дома уходит корнями в 1826 год, когда семьей Жадо были куплены виноградники – Кло де Урсул, Бон Премье Крю. Его сын, Луи Жан-Батист, взял на себя бразды правления компанией в 1900 году и начал расширять деятельность, покупая многочисленные виноградники, включая Кортон-Шарлемань и Шевалье-Монраше Ле Демоазель, сделав компанию одной из самых успешных во Франции.

Производитель: Louis Jadot

Цена: 418 гривен

Domaine des Billards, Saint-Amour

Вино обладает душистым ароматом с тонами персика и красных ягод (малины), шоколадными и пряными нюансами. Хорошо сочетается с блюдами из красного мяса, колбасами гриль, пикантными сырами, барбекю.

Компания Jean Loron является одной из старейших и крупнейших виноделен во Франции. Корни ее истории уходят в 1711-й год. Годами Жан Лорон оттачивал свое мастерство, его вина приобретали все большую популярность, а виноградники покрывали все большие площади в разных регионах Франции. Достигнув пожилого возраста, Жан передал управление компанией сыну, так началась семейная винодельческая традиция дома Jean Loron. Праправнук Жана – Жан-Мари – в 1821 году расширяет бизнес, устанавливая отношения с ведущими торговыми домами того времени.

Производитель: Jean Loron

Цена: 530 гривен

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